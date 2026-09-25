¡Manelyk González rompe en llanto! Una dinámica para conectar con su NIÑA INTERIOR la lleva a revivir fuertes emociones

Acostumbrada a mostrar un carácter fuerte e inquebrantable en cada reality que pisa, Manelyk González dejó al descubierto su faceta más vulnerable en La Granja VIP. Durante una emotiva dinámica conducida por Kristal Silva, la influencer y empresaria no pudo contener las lágrimas al confrontar imágenes de su infancia y recordar episodios dolorosos que terminaron por forjar su personalidad.

Durante las actividades previas dentro de la Granja VIP , Mane se abrió con sus compañeros sobre una agresión sufrida en su niñez, reconociendo que aquel trauma que durante años bloqueó, al salir a la luz afectó su seguridad personal y su manera de relacionarse con los demás. Sin embargo, enfatizó que mediante un constante trabajo personal y desarrollo espiritual, ha logrado sanar y construir un amor propio indestructible.

Manelyk rompe en llanto al conectar con su niña interior en La Granja VIP

Más tarde, al ser llamada para observar fotografías de su infancia, Manelyk compartió un poderoso mensaje dedicado a su niña interior: "A veces por miedo, o porque no sabes si está bien o mal lo que está pasando al ser niña, te guardas muchas cosas. Eso provocó que levantara una barrera y me mostrara dura, fría, superficial o banal; pero la vida me hizo así", confesó con la voz entrecortada ante las cámaras.

Lejos de victimizarse, Mane aseguró sentirse orgullosa de la mujer en la que se ha convertido y del punto de plenitud en el que se encuentra. Reató que el proceso le enseñó a perdonar y a empatizar con el entorno: "Hasta cierto punto agradezco lo malo que me pasó, porque tal vez era la manera del universo de enseñarme a perdonar. A mi niña interior le digo que no se preocupe, que cometa errores, que sea feliz y que luche por sus sueños porque va a ser una chingona. Te prometo que nunca te voy a defraudar".

Para cerrar su intervención, Manelyk aprovechó la pantalla nacional para enviar una recomendación a la audiencia: le dijo a los niños que no se queden callados frente a cualquier situación incómoda, y suplicó a las madres y padres de familia escuchar y creerle siempre a sus hijos.