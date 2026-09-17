Labios perfilados: 3 diseños de maquillaje en tendencia que brindan volumen y definición

Hablar de maquillaje es aprender sobre una de las herramientas más importantes del mundo de la belleza. Los cosméticos y las técnicas para aplicarlos pisan fuerte a la hora de mejorar nuestra imagen y de complementar cualquier outfit.

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Los expertos en belleza destacan las tendencias de maquillaje ya que no solo permiten disimular imperfecciones del rostro, sino que ayudan a destacar la mirada, potenciar los labios y mostrar nuestra personalidad de una manera única.

¿Por qué perfilar los labios?

Sea cual sea el objetivo que persigamos, lo primero que demos tomar en cuanta son factores como la forma de nuestra nariz, el tipo de piel que tenemos y si existe asimetría entre nuestros ojos, entre otros. De esta manera, podremos escoger adecuadamente los productos y técnicas a aplicar.

Al respecto, hoy la atención se posa en el perfilado de los labios y es que, en este sentido, el maquillaje permite que definamos los bordes de la boca, corrijamos asimetrías y mejoremos la duración del labial, evitando que el color se filtre fuera de la comisura.

Diseños de perfilado para labios

Fuentes relacionadas con el rubro del maquillaje revelan que el delineado de labios ha dejado de ser un simple paso de preparación para convertirse en el verdadero protagonista del maquillaje del rostro. Es por eso que a continuación, se presentan tres de los diseños más populares del momento que combinan el uso estratégico de sombras, luces y contrastes para lograr unos labios con volumen y definición:

Overlining estratégico

Paso 1: Aplica el delineador justo un milímetro por encima del arco de Cupido y en el centro del labio inferior.

Paso 2: Vuelve a la línea natural al llegar a las comisuras laterales para mantener la proporción.

Paso 3: Rellena con tu labial preferido y difumina los bordes con suave tapateo.

Ombré Lips de Alto Contraste

Perfilado: Usa un delineador dos tonos más oscuro que tu color de labios natural alrededor de todo el contorno.

Relleno: Aplica un labial más claro o un corrector suave únicamente en el centro de la boca.

Integración: Mezcla ambos tonos dando suaves toques con el anular o un pincel hasta eliminar líneas drásticas.

Gym Lips con Acabado Glossy