3 trucos para que la lengua de suegra saque nuevos brotes en otoño

Las plantas forman parte de los seres vivos que habitan la Tierra y son un elemento muy importante para la vida humana. A través de estos productos que nos ofrece la naturaleza podemos conseguir alimentos y componentes que son beneficiosos para nuestra salud.

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Desde otro punto de vista, quienes embellecen sus casas con jardines o plantas de interior, logran así un cable a tierra natural muy beneficioso para la salud mental. Es en este marco que hoy te contaremos sobre una especie que puede acompañarnos durante todo el año pero que podemos hacerla brotar durante este otoño.

¿Qué es la lengua de suegra?

El foco de atención se posa sobre la Sansevieria trifasciata, más conocida como lengua de suegra, una planta herbácea perenne de hoja perenne y que ha sido utilizada tradicionalmente para el tratamiento del dolor de oído, hinchazón, forúnculos y fiebre, según precisa un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La lengua de suegra es considerada una planta de interior y es muy popular por sus hojas rígidas, erguidas y en forma de espada. Se trata de una especie fácil de cuidar ya que tolera la falta de riego, ambientes secos y baja iluminación.

Lengua de suegra en otoño

Aunque es una planta que puede acompañarnos a lo largo de todo el año, la lengua de suegra debe tener un trato especial durante le estación del otoño. Los expertos señalan que para incentivar la aparición de nuevos brotes o hijuelos el factor determinante es el tamaño del contenedor.

Es por eso que el primer truco que se recomienda es limitar ligeramente el espacio en las raíces ya que eso impulsa a la planta a concentrar su energía en generar nuevos brotes alrededor de la planta madre en lugar de expandir su sistema radicular. Por lo tanto, es aconsejable trasplantarla a una maceta que sea apenas unos centímetros más grande que su volumen actual.

El segundo truco comienza una vez que los hijuelos han adquirido un tamaño apto para crecer de forma independiente ya que se debe proceder a su separación para iniciar nuevas plantas. Este proceso requiere desenterrar con cuidado la planta principal y retirar parte de la tierra para exponer el sistema radicular, humedeciendo la zona con un atomizador o empleando un cuchillo si el sustrato está apelmazado.

Finalmente, expertos en jardinería sostienen que es imprescindible mantener cuidados enfocados en el drenaje y la moderación del riego de los brotes. La lengua de suegra es sensible a la acumulación de agua, por lo que las macetas deben contar con orificios de salida y el sustrato debe secarse totalmente entre cada riego.