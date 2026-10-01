5 ideas de disfraces de Halloween para 3 amigas aesthetic

Comenzó la cuenta regresiva para Halloween por lo que muchos ya comienzan a pensar cómo van a vestir ese día. Si tienes un grupo de amigas de 3 y son muy unidas pues estos son los mejores disfraces para lucir.

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Estas 5 ideas te permitirán poder tener soluciones claras y rápidas para lucir de la mejor manera con tus amigas. Además, obtendrás unas hermosas fotos para el recuerdo.

¿Cuáles son los mejores disfraces de amigas?

Hadas Coquette (Pastel Goth o Soft Girl)

Este es un concepto muy entretenido que te permite jugar con las texturas suaves y accesorios brillantes. Lo que necesitas es un minivestido de tul o faldas con corsés en tonos pastel. Pueden utilizar colores rosa, lila y verde menta u optar por tonos oscuros si buscan algo más gótico.

Lo que no te deben faltar son las alas de mariposa transparentes con destellos, maquillaje con glitter, piedras pegadas alrededor de los ojos y listones en el cabello

Ángel, Diabla y Diosa (Y2K Aesthetic)

Aquí tenemos un clásico infaltable de Halloween que te permite utilizar siluetas ajustadas y texturas brillantes. Para lograrlo debe ir una vestida completamente de blanco, otra de rojo encendido y la tercera con un color neutro o dorado. Se pueden usar pantalones cargo satinados o minifaldas de cuero.

Para complementar utilicen aureola peluda, cuernos de glitter, alas de plumas, lentes de sol rectangulares y botas altas de plataforma.

Las Chicas Superpoderosas (Modernizadas)

Estos son dibujos animados muy famosos que se mantienen vigentes. Si desean este traje pueden vestir con tops cortos y faldas plisadas en colores verde para Bellota, rosa o rojo para Bombón y azul para Burbuja. Los blazers monocromáticos también son ideales.

Los accesorios que no pueden faltar son calcetines altos blancos, peinados icónicos (dos colitas, media colita alta o cabello lacio suelto) y delineados gráficos del color que les corresponda.

Alicia, el Sombrerero y la Reina de Corazones (Editorial)

Los disfraces de este cuento son increíbles. Para lograrlo quien sea Alicia debe usar un vestido azul bebé con detalles blancos; el Sombrerero va con un conjunto sastrero verde o morado; la Reina lleva un corsé negro con falda de tul roja.

No pueden faltar medias a rayas o calcetas altas, el mini sombrerero de copa y maquillaje.

Las Ardillitas Alvin, Simón y Teodoro (Comfy Indie)

Por último, tenemos esta súper idea cómoda y fácil de armar con elementos que tienes en casa. Lo que deben vestir son sudaderas oversized para Alvin en rojo, Simón en azul, Teodoro en verde combinadas con minifaldas o shorts de mezclilla debajo.

Los accesorios claves son los lentes redondos grandes para "Simón", una gorra con la letra "A" para "Alvin", y orejitas de ardilla hechas con diademas o pinzas para el cabello.