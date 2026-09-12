Cómo hacer banderitas mexicanas para decorar la casa: 5 ideas fáciles
Es perfecto para que puedas decorar tu casa en estas Fiestas Patrias.
Se acerca de una de las fechas más importantes para todos los mexicanos como lo es las Fiestas Patrias, y es un motivo de celebración para que se pueda festejar algo tan importante, por lo que se realizarán todo tipo de festejos en todo el país; como así también para la decoración de los hogares. Si hay algo que no puede faltar son los clásicos banderines, que es algo típico de la cultura mexicana y por eso, te dejaremos un tutorial para que tengas en cuenta.
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Otra de las características que debemos mencionar de los banderines en las Fiestas Patrias es que se utilizan principalmente para decorar los hogares, las plazas y todo tipo de lugares para darle una impronta típica de esta fecha. Estamos ante una de las fechas más importantes como es la celebración de la independencia y del que ninguno se quiere perder; y que tienen un importante significado.
Para todos aquellos que no sepan, los banderines son elementos decorativos clave durante el mes de septiembre, el mes de las Fiestas Patrias en nuestro país porque transformarán el espacio público y privado en una expresión visual de identidad nacional. Por eso, te vamos a compartir el tutorial de cómo hacerlos con papel china, tijeras, entre otros.
Materiales para los banderines
- Papel china de varios colores
- Tijeras afiladas
- Hilo de cáñamo, piolín o cordón resistente
- Pegamento en barra
@cotillonespaciocandy Te mostramos como hacer Banderines Estilo Mexicano!! Una propuesta hermosa para decorar y súper fácil !! Esperamos que les guste!!! 📱2984746714 #banderinesdepapel#banderinesdecorativos #pasoapasomanualidades #banderinesmexicano ♬ Don't Start Now - Dua Lipa
Cómo hacer los banderines
- Cortar pliegos de papel china en rectángulos del mismo tamaño
- Tomar un rectángulo y realizar un pequeño doblez en la parte superior, este espacio no se toca ni se corta, ya que por ahí pasará la cuerda
- Doblar el papel para los diseños; mantener la pestaña hacia arriba, doblar el resto del papel a la mitad verticalmente; volver a doblarlo una o dos veces más hasta conseguir un rectángulo angosto y grueso de varios segmentos
- Cortar los bordes y el centro, en el borde inferior del papel doblado, hacer un corte en diagonal o en curva para que el banderín termine en punta u ondas
- Abrir el papel con mucho cuidado para evitar que se rompa y colocar el hilo por debajo de la pestaña superior que habías reservado, aplicar pegamento en barra y doblar la pestaña sobre el hilo para sellarlo