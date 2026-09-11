Uñas débiles: 3 diseños chic que aportan grosor y ocultan imperfecciones

La manicura no solo tiene bajo su control el embellecimiento de las uñas, sino también las acciones que permiten cuidar la salud de estas y su mantenimiento. Los expertos en el rubro pueden ser de mucha ayuda ante ciertas anomalías que pueden evidenciar nuestras uñas.

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En este marco, hoy las mirada se posa sobre las personas con uñas débiles. La idea es saber los motivos que llevan a que se debiliten y rompan fácilmente, pero también en conocer los estilos de manicura que mejor les sientan.

¿Por qué se debilitan las uñas?

En cuanto al debilitamiento de las uñas, desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) revelan que a menudo son el resultado normal del envejecimiento. Además, advierten que pueden deberse a ciertas enfermedades y afecciones.

Por su parte, desde la Clínica Alemana precisan que la fragilidad de las uñas es un problema que afecta hasta el 20% de la población, mayoritariamente a mujeres. En este punto, detallan que las causas más habituales son la exposición a químicos de uso cosmético -como solventes, especialmente quitaesmaltes-, el lavado frecuente de manos o microtraumas, pero también pueden tener un origen sistémico.

Estilos chic para uñas débiles

Conocer las causas de la debilidad de nuestras uñas es algo que debemos averiguarlo con un profesional, por eso el primer paso será consultar con uno de ellos. De todos modos, desde el ámbito de la manicura se puntualiza en el estilo a elegir en estos casos porque implica combinar estética y protección.

Al superponer tonos adecuados, acabados texturizados o aplicaciones de gel que suman volumen, señalan los expertos, se crea un escudo protector que reduce la flexibilidad excesiva y evita roturas prematuras. En este marco, a continuación, te presentamos tres alternativas chic que disimulan imperfecciones mientras otorgan una apariencia más gruesa y saludable a tus uñas débiles:

Efecto Carey (Tortoiseshell)

Este diseño clásico y sofisticado es uno de los mejores recursos para camuflar imperfecciones. Su técnica consiste en superponer manchas en tonos café, ámbar y negro sobre una base semi-translúcida.



Por qué funciona: La mezcla de capas de color y brillo crea una ilusión de profundidad visual que disimula cualquier estriación o relieve.

Aporte de grosor: Al requerir entre tres y cuatro capas finas de esmaltado (base, colores superpuestos y sellador), la uña gana firmeza y estructura de manera natural.

Baby boomer o difuminado nude con gel de construcción

Una evolución de la clásica manicura francesa que difumina el blanco de la punta hacia un rosa o nude en la base, idealmente realizada sobre una capa de rubber base o gel de nivelación.



Por qué funciona: El degradado suaviza las transiciones de color, haciendo invisibles las manchas, descamaciones o cambios de pigmentación en la uña.

Aporte de grosor: La base rubber o de nivelación rellena los surcos y crea una curvatura uniforme, añadiendo densidad sin perder un aspecto delicado.

Diseños con pan de oro o foil metálico

Consiste en aplicar pequeñas láminas doradas o plateadas sobre una base neutra o un tono tierra, selladas con un acabado top coat de alto brillo.

