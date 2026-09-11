Críticos especulan qué hará María Karunna con su poder de “traición”

Luego de haber ganado el juego en el jueves de Salvación, María Karunna tendrá el poder de quitar a alguien de la placa de nominados el día de mañana. Los críticos en la segunda temporada de La Granja VIP especularon qué podría hacer el viernes de Traición.

Flor Rubio dijo que la integrante de Caló despertó, "y eso es lo que queremos, una competidora que con pasión logre un objetivo porque empezó muy dubitativa". Pero la crítica también la calificó como un “corazón con patas”.

Por lo anterior es que, en opinión de Flor, María optará por salvar a Mónica Escobedo porque es con quien más contacto ha tenido.

Sobre a quién podría traicionar, Rubio señaló que le parece toda una incógnita, aunque recordó que en el miércoles de Asamblea María nominó a Pimpinela Escarlata y quizá podría volver a hacerlo.

Por su parte, Ferka dijo que espera que la nominación le haya servido de aprendizaje y señaló que Pimpinela Escarlata dijo que comenzaba la guerra cuando fue nombrado por Karunna, por lo que podría ser la estrategia en lo que sigue del juego.

María Karunna podría salvar a Rafael Mercadante

Considerando que Rafael Mercadante fue el que recibió más nominaciones el miércoles de Asamblea y más tierra el jueves de Salvación, Rey Grupero especuló que si María Karunna decidiera salvarlo, “sería todo un éxito”.

A su vez, Adal Ramones señaló que si eso llegara a suceder, “sería una jugada increíble que sacudiría La Granja”.

¿Qué es el viernes de Traición?

El día de mañana, en la segunda temporada de La Granja VIP, se realizará el primer viernes de Traición. Se trata de una dinámica en la que la persona que ganó la salvación puede quitar a otro de la lista de nominados.

En este caso, será María Karunna la que decidirá si Kevin Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo o Rafael Mercadante abandonan la lista de personas que están en peligro de salir el próximo domingo.

No obstante, se le llama Traición porque, a cambio de eliminar a uno de los concursantes de la placa de nominados, tiene que decidir quién entra automáticamente.

