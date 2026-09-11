5 ideas creativas para decorar tus frascos golosineros de Mi Villano Favorito paso a paso

Las ideas creativas siguen dominando al mundo de las manualidades en la actualidad y es que no solo se están empleando para alimentar la imaginación, sino que son un cable a tierra para quienes necesitan ponerle una pausa a sus rutinas agobiantes.

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Ideas DIY (Hazlo tú mismo) y manualidades son las prácticas protagonistas en el presente y de las cuales los proyectos abundan en plataformas digitales y redes sociales. Grandes y chicos pueden llevarlas a cabo y hasta compartir el proceso para que el entretenimiento sea doble.

Ideas DIY de Mi Villano Favorito

En el caso de las ideas DIY, diversas instituciones coinciden en que tienen un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente y es que muchos de los materiales que requieren son reciclados.

En cuanto a los temas que abordan, la inspiración puede llegar de un sinfín de cosas y es por eso que hoy ejemplificamos con un proyecto relacionado con la franquicia de películas Mi Villano Favorito. Esta producción animada ha atrapado a adultos y niños por lo que las manualidades relacionadas con ella son del agrado de todos.

¿Cómo decorar frascos golosineros?

La idea DIY que se presenta en esta oportunidad invita a decorar tus frascos golosineros con el estilo de Mi Villano Favorito. Esta propuesta es la opción ideal para transformar un frasco de vidrio común en el centro de atención de cualquier fiesta temática o mesa dulce.

Para poder lograrlo, a continuación se detallan 5 ideas, cada una con una guía paso a paso y con técnicas sencillas, que te permitirán convertir tus frascos golosineros en un homenaje a Mi Villano Favorito:

Frasco minion clásico

Materiales: Frasco de vidrio, pintura acrílica amarilla, goma EVA (negra, gris y azul), ojos móviles grandes y silicona líquida.

Paso 1: Pinta el exterior del frasco con acrílico amarillo y deja secar por completo.

Paso 2: Recorta una tira de goma EVA negra de 1,5 cm de ancho y pégala alrededor de la parte superior del frasco como la correa de los lentes.

Paso 3: Corta un círculo de goma EVA gris para formar el marco del lente y pega en el centro el ojo móvil. Fíjalo sobre la correa negra.

Paso 4: Adhiere una tira gruesa de goma EVA azul en la base para simular el overol de jeans y añade dos pequeños tirantes recortados.

Paso 5: Dibuja la sonrisa y los detalles del overol con un marcador indeleble negro.

Frasco unicornio de Agnes

Materiales: Frasco de vidrio, pintura blanca o base acrílica, masa de porcelana fría (blanca, rosa y dorada), pegamento blanco y marcadores finos.

Paso 1: Aplica una capa uniforme de pintura blanca en el cuerpo del frasco para cubrir la transparencia.

Paso 2: Moldea un pequeño cono en porcelana fría dorada con marcas en espiral para hacer el cuerno del unicornio.

Paso 3: Modela las orejas en porcelana blanca con el centro rosa y pégalas junto al cuerno sobre la tapa del frasco.

Paso 4: Agrega pequeñas tiras de porcelana rosa y violeta en la parte superior para imitar la melena.

Paso 5: Dibuja los ojos adormilados con pestañas largas en la cara frontal del frasco usando marcador indeleble.

Frasco agente secreto

Materiales: Goma EVA con textura de cuero o color gris oscuro, cartulina negra, cinta adhesiva dorada o metálica y tijeras.

Paso 1: Recorta una tira ancha de goma EVA gris o negra que envuelva tres cuartas partes del frasco simulando el abrigo.

Paso 2: Dobla las puntas superiores hacia afuera para marcar la solapa del saco y pégalas con silicona.

Paso 3: Corta una tira delgada de cartulina negra y pégala de forma vertical en el centro para simular la corbata.

Paso 4: Añade un pequeño logo del villano o botones dorados hechos con la cinta metálica en la zona frontal.

Paso 5: Coloca un moño o bufanda de lana en el cuello del frasco para darle el estilo característico de Gru.

Frasco minion morado

Materiales: Pintura acrílica violeta o morada, lana violeta, goma EVA negra y un ojo móvil grande.

Paso 1: Cubre todo el frasco con pintura morada y deja secar perfectamente.

Paso 2: Para el cabello despeinado, corta varios trozos de lana violeta de unos 5 cm y pégalos desordenados en la tapa del frasco.

Paso 3: Pega una tira de goma EVA negra alrededor del frasco para la cinta del lente.

Paso 4: Corta un marco metálico o gris e instala un ojo móvil central con una expresión desalineada o enojada.

Paso 5: Dibuja con marcador negro unos dientes afilados y desordenados en la parte inferior para lograr el efecto mutante.

Frasco de "banana" minion