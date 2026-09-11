Los signos más afectados del 11 al 19 de septiembre por la alineación de Venus y Plutón

Del 11 al 19 de septiembre de 2026, Venus en Escorpio y Plutón en Acuario protagonizarán una cuadratura: alineación con energía tensa para varios signos del zodiaco, que puede asociarse con intensidad emocional, transformaciones en los vínculos y la necesidad de revisar aquello que genera apego o tensión.

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Según la astrología, varios signos podrían atravesar situaciones capaces de modificar su manera de relacionarse y tomar decisiones. La energía de la semana puede sacar a la superficie emociones que habían sido evitadas.

Signos más afectados por la energía de la cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario 2026

Aries : una prueba para recuperar el control emocional . La cuadratura puede llevarte a cuestionar ciertas dinámicas dentro de tus relaciones. Podrían surgir celos, diferencias de poder o conversaciones incómodas, pero también tendrás la oportunidad de establecer límites más claros y recuperar autonomía.

: . La cuadratura puede llevarte a cuestionar ciertas dinámicas dentro de tus relaciones. Podrían surgir celos, diferencias de poder o conversaciones incómodas, pero también tendrás la oportunidad de establecer límites más claros y recuperar autonomía. Cáncer : una transformación en la manera de amar . Venus en un signo de agua puede intensificar tus emociones y llevarte a revisar qué necesitas para sentir seguridad afectiva. Una relación podría atravesar una etapa decisiva en la que sea necesario hablar de aquello que durante mucho tiempo permaneció en silencio.

: . Venus en un signo de agua puede intensificar tus emociones y llevarte a revisar qué necesitas para sentir seguridad afectiva. Una relación podría atravesar una etapa decisiva en la que sea necesario hablar de aquello que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Leo : un cambio inesperado en tus vínculos . Plutón en Acuario puede activar simbólicamente el área relacionada con las relaciones, mientras Venus profundiza las emociones. Una situación sentimental podría obligarte a abandonar una expectativa y comprender que un vínculo saludable necesita libertad y reciprocidad.

: . Plutón en Acuario puede activar simbólicamente el área relacionada con las relaciones, mientras Venus profundiza las emociones. Una situación sentimental podría obligarte a abandonar una expectativa y comprender que un vínculo saludable necesita libertad y reciprocidad. Escorpio : una profunda revisión de tus deseos . Venus transita tu signo y puede aumentar el magnetismo, pero la tensión con Plutón también puede hacer visibles inseguridades o patrones repetitivos. Será una oportunidad para descubrir qué quieres realmente de una relación y evitar aceptar menos de lo que necesitas.

: . Venus transita tu signo y puede aumentar el magnetismo, pero la tensión con Plutón también puede hacer visibles inseguridades o patrones repetitivos. Será una oportunidad para descubrir qué quieres realmente de una relación y evitar aceptar menos de lo que necesitas. Sagitario : un llamado a soltar aquello que pesa . Venus en Escorpio puede llevarte a mirar emociones del pasado que todavía condicionan tus decisiones. La cuadratura puede ayudarte a cerrar un capítulo y recuperar energía para construir relaciones más auténticas.

: . Venus en Escorpio puede llevarte a mirar emociones del pasado que todavía condicionan tus decisiones. La cuadratura puede ayudarte a cerrar un capítulo y recuperar energía para construir relaciones más auténticas. Piscis: una verdad puede cambiar tu perspectiva. Como otro signo de agua, podrías sentir con intensidad el clima emocional del período. Una conversación o revelación puede ayudarte a comprender mejor una relación y decidir si vale la pena profundizarla o comenzar a tomar distancia.

¿Cuál es la energía disponible de la cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario?

Desde la perspectiva de la astrología, Venus simboliza los afectos, el deseo, las relaciones, el placer y los valores personales, mientras que Plutón se vincula con la transformación, el poder, las crisis y los procesos de regeneración. Cuando ambos forman una cuadratura, aspecto de 90 grados considerado desafiante, estas temáticas pueden entrar en tensión.

Estos son los principales efectos energéticos de la configuración astrológica:



Intensidad en las relaciones : los sentimientos pueden experimentarse con mayor profundidad y hacer que ciertos vínculos cobren una importancia especial.

: los sentimientos pueden experimentarse con mayor profundidad y hacer que ciertos vínculos cobren una importancia especial. Revisión de los apegos : la cuadratura puede poner en evidencia el miedo a perder, la necesidad de controlar o la dificultad para dejar ir.

: la cuadratura puede poner en evidencia el miedo a perder, la necesidad de controlar o la dificultad para dejar ir. Transformación emocional : situaciones incómodas pueden convertirse en oportunidades para modificar patrones que ya no resultan saludables.

: situaciones incómodas pueden convertirse en oportunidades para modificar patrones que ya no resultan saludables. Límites más claros : el tránsito puede ayudar a reconocer cuándo una relación deja de ser equilibrada.

: el tránsito puede ayudar a reconocer cuándo una relación deja de ser equilibrada. Verdades que salen a la luz : aquello que permanecía oculto puede comenzar a ser expresado o reconocido.

: aquello que permanecía oculto puede comenzar a ser expresado o reconocido. Cambios en la forma de vincularse : Plutón en Acuario puede impulsar relaciones con mayor libertad y cuestionar modelos tradicionales.

: Plutón en Acuario puede impulsar relaciones con mayor libertad y cuestionar modelos tradicionales. Renovación del deseo: Venus en Escorpio puede favorecer una reconexión profunda con las propias necesidades y deseos.

El desafío principal estará en evitar que la intensidad emocional se transforme en luchas de poder. Desde la astrología, esta configuración no implica necesariamente rupturas, pero sí puede poner a prueba aquellas relaciones que arrastran conflictos no resueltos.

La cuadratura también puede funcionar como un proceso de depuración. Lo que tenga bases sólidas puede fortalecerse después de atravesar conversaciones difíciles, mientras que aquello sostenido únicamente por dependencia, miedo o control podría necesitar una transformación.