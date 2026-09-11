“Yo no soy una persona falsa ni una víctima” Rafa Mercadante se enfrenta a quienes votaron en su contra

En el jueves de Salvación, la mayoría de los granjeros decidieron echarle tierra a Rafa Mercadante, es decir, le arrebataron la posibilidad de participar en la competencia que lo dejaría fuera de la placa de nominados. Luego de la dinámica, el actor les dejó en claro que no es una persona falsa ni una víctima.

Varios de los granjeros, por ejemplo, Natalia Alcocer, aseguraron a Rafa que la razón por la cual votaban en su contra es que había tomado una actitud de víctima y que consideraban que esa no es la manera correcta de jugar en el reality.

Aunque no fue una sorpresa para nadie que Rafa fue quien recibió más votos en contra, cuando el actor regresó a la casa, lo primero que les dijo a todos fue: “¿a alguien más se le olvidó tirar tierra?".

Si bien mostraba una sonrisa, Rafael fue enfático con sus compañeros: “lo único que quiero decirles es que no soy una persona falsa ni soy una víctima".

“No estoy muerto”, dice Rafa Mercadante ante su nominación en La Granja VIP segunda temporada

Luego del miércoles de Asamblea, Rafael Mercadante se mostró reservado y se aisló del resto de sus compañeros, lo que algunos interpretaron como una manera de victimizarse. Sin embargo, el actor explicó que simplemente quiso observar y cambiar la estrategia para entender qué es lo que está pasando.

"Si piensan que yo estoy muerto por tirarme tierra vamos a ver qué dice el público. Soy una persona de frente, soy una persona trabajadora, soy una persona que no se anda con payasadas, entonces, sigo vivo", declaró.

Cabe decir que a través de la página oficial de La Granja VIP y la aplicación móvil, el público puede votar de manera gratuita para salvar a su granjero favorito una vez que se conozca la lista final de nominados el día de mañana.

