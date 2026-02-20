Uñas estilo coreano, traslúcido y sofisticadas; son hermosas y duran mucho

Febrero de 2026 se marcha y las tendencias de este primer bimestre del año también. Por ello, este estilo de uñas podría convencerte para seguir luciendo fenomenal con un efecto delicado, sofisticado y traslúcido. Lo que se destaca del modo coreano es la amplitud de oportunidades para concretar tonos, degradados y hasta figuras con relieves.

¿Cuáles son las mejores uñas estilo coreano para usar este 2026?

Espacios especializados indican que la manicura coreana o el Balsam Dye se popularizó por la injerencia surcoreana que originalmente utilizaba tintes naturales basados en pétalos de balsamina. Sin embargo, la tendencia en uñas se convirtió en acabados translúcidos, frescos y ligeros. Por eso aquí se presentan unas opciones para utilizar.

Manicura coreana multicolor

Aquí la propuesta recae en utilizar distintos tonos, jugando con una intensidad distinta en cada uña. El efecto deseado podría concretarse justamente con un estilo jelly. Incluso, si así se desea, se puede jugar con los tonos o variar de colores pastel a más intensos.

|Crédito: ESPECIAL

Manicura coreana 3D

Sin lugar a dudas esta es la opción más divertida y colorida, pues se busca jugar con los relieves. Figuras varias, flores, perlas o estrellas podrían utilizarse como accesorio que refleja lucidez y brillantez.

|Crédito: Instagram/@mg_nails_studio00

Jelly Nails

La intención con este tipo de uñas es reflejar una temática acuosa, gelatinosa pero brillante. Aunque cada persona puede colocar o utilizar el color y el tono deseado, se recomiendan los rosas, rojos o en su defecto verdes y azules. Aquí el consejo es sobretodo, para pieles de tono claro o medio.

|Crédito: ESPECIAL

Blush Nails

Este es un tema mucho más conservador, aunque bastante bello. Parte de una base natural hacia un difuminado en el centro. La intención es traer consigo algo más elegante pero no tan seco o neutral. Puede ser una linda opción para eventos sociales importantes.

|Crédito: Instagram/@brittany_nailart

Ombré Korean Nails

Básicamente en este estilo de uñas se utiliza el mismo concepto que en las Blush, sin embargo aquí el degradado-difuminado parte hacia abajo. Lo que se busca es la creación de profundidad y con un toque bastante sofisticado.