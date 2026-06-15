Cómo hacerte uñas media luna en casa y con unos sencillos pasos

Las ‘halfmoon nails’ o uñas media luna es un nuevo diseño que se ha popularizado por su aspecto; podríamos decir que se trata de un estilo ligeramente similar al francés. Puedes hacértelas en un salón de belleza; por suerte, ahora es posible recrearlas en casa siguiendo unos sencillos pasos.

Para que lo puedas hacer rápidamente, solamente deberás realizar unos pasos; te encantará y lograrás obtener un gran aspecto en tu siguiente manicura de la semana.

¿Cómo hacer las uñas media luna?

Las uñas media luna pueden hacerse con esmalte de uñas tradicional o semipermanente, permitiendo que se puedan recrear en un abrir y cerrar de ojos. Para hacerlo en casa, puedes seguir unos sencillos pasos con múltiples opciones:

Stickers: Coloca un sticker redondo muy cerca de la cutícula y aplica tu esmalte. Al quitarla, podrás observar el espacio libre del producto.

Pincel de detalle: Sigue el espacio blanquecino que tienes cerca de la cutícula; úsala de guía para dibujar la línea límite, pinta el restante para hacer el diseño.

Acetona: Pinta tus uñas, dejando un espacio libre de esmalte para definir el espacio; con un pincel delgado, retira el excedente para poder tener un trazo perfecto.

Recuerda que para hacerlo con esmalte tradicional debemos dejar secar el producto antes de una capa más, mientras que el barniz semipermanente se recomienda secar durante 60 minutos bajo una lámpara UV/LED.

¿Qué otros diseños puedo hacerme?

El estilo más usado de las uñas media luna es cuando dejan la pequeña sección libre de esmalte, permitiendo que la uña natural sea visible para todos. No obstante, es posible agregarle color a ese espacio; para ello hay que esperar que la primera capa de esmalte se seque para rellenar con otro tono.

Puedes colocar desde un tono nude hasta tonos metálicos, con glitter u otras opciones con las que puedas crear algún contraste. Aplica todos los sencillos consejos que te compartimos, con los que lograrás realizar el diseño desde casa.