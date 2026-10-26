Cómo hacer flores de cempasúchil con papel tissue, fáciles y rápidas para el Día de Muertos

¡Hacer flores de cempasúchil con papel nunca había sido tan sencillo! Si estás buscando un tutorial para hacer tu decoración de día de muertos estas en el lugar correcto, así que sigue leyendo y aprende a hacer unas hermosas flores con papel tissue, son sencillas de hacer y harán ver hermoso tu altar de Día de Muertos.

Lo único que necesitas para hacer estas flores es tijeras, hilo (también puede ser estambre o listón) y papel tissue de 20 x 40 cm. del color de tu preferencia, te recomendamos amarillo, naranja o morado para que vaya acorde a la temporada.

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Paso a paso para hacer una flor de cempasúchil con papel tissue

Paso 1: Para hacer una flor necesitas 12 pliegos de papel tissue acomódalos perfectamente uno sobre otro y ponlos de forma horizontal.

Paso 2: Dobla el papel como si fuera un acordeón, la posición del papel debe seguir horizontal, por lo que los doblados serán en dirección vertical.

Paso 3: Una vez que llegues al otro extremo del papel, dobla el "acordeón" por la mitad con un listón o el material que tengas en casa.

Paso 4: Dale forma redonda con las tijeras a los extremos del papel, para crear el efecto de la flor y que no se vea totalmente cuadrada.

Paso 5: Por último, tienes que abrir todo el acordeón hasta que parezca un círculo e ir separando los pliegos de papel tissue hacia arriba, con la misma dirección todos para ir formando la flor.

¿Cómo puedo adornar con flores de cempasúchil de papel tissue?

Existen muchas formas de adornar con esta hermosa de manualidad, pero una de las más recomendables es colocar las flores de papel tissue en el altar de Día de Muertos, te damos varias ideas:

Ponlas en varios puntos de la ofrenda como un adorno.

Pega las flores en la pared y crea un arco de cempasúchil para la ofrenda.

Puedes dejarles un hilo largo y convertirlas en un adorno colgante.

Con un estambre, crea una guirnalda de flores y puedes ponerlas en la mesa de tu altar.