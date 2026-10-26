La Granja VIP: los finalistas que competirán por ser el NUEVO CAPATAZ de la semana 8

Todos desean ser Capataz, pero solamente uno tendrá el liderazgo de La Granja VIP durante una semana. Después de hacer un intenso circuito, al final Julio Camejo, Rafa Mercadante, Natalia Alcocer y Daniela "Bebeshita" son los finalistas que podrán enfrentarse en la semana 8.

Para conocer qué Granjero se queda con el título, no te pierdas la Gala de hoy a la 8:30 de la noche, ya que se van a enfrentar en un circuito y se notificará al vencedor de la jornada, quien tendrá la oportunidad de disfrutar de la suite y de la inmunidad.

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¿Dónde se transmite La Granja VIP?

Por un lado, puedes ver La Granja VIP desde el canal de televisión abierta de Azteca UNO; aunque también es posible verla desde el sitio web de Azteca UNO, seleccionando la pestaña del reality y dando clic a la opción de "EN VIVO".

Otras de las alternativas en que puedes verlo es desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, seleccionando la aplicación del reality. En cualquiera de las transmisiones, puedes verlo de lunes a viernes desde las 8:30 pm, pero los domingos inicia desde las 8 pm, uno de los días más complejos para los Granjeros al darse a conocer quién se retira oficialmente.

¿Quién ganó la Granja VIP en TV Azteca?

Recordemos que hasta el momento solamente se cuenta con el primer ganador de La Granja VIP, que fue Alfredo Adame, Granjero que participó en la primera temporada del reality, siendo el merecedor del trofeo oficial y el premio en dinero.

Ahora, él forma parte de los Críticos que aparecen durante La Gala, quienes dan sus opiniones sobre las polémicas y estrategias que hacen cada uno de los Granjeros.

No te pierdas La Gala de hoy, ya que además de descubrir quién de los finalistas se convertirá en el Nuevo Capataz de la semana 8, también vamos a conocer qué Granjero tendrá el Legado de Azalia Ojeda, posicionándolo en la Tabla de Nominados.