Fin del reinado de la vajilla tradicional: este es el nuevo estilo que será tendencia este 2026

El cabbagecore es el estilo de vajilla que busca conquistar las mesas en 2026 con platos, cuencos y fuentes inspirados en las formas de las coles y las lechugas. Sus piezas se caracterizan por los bordes ondulados, las hojas superpuestas y los relieves vegetales, que aportan volumen y un aspecto artesanal a la presentación de los alimentos.

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Frente a los diseños tradicionales de líneas rectas y superficies uniformes, esta propuesta apuesta por objetos que también funcionan como elementos decorativos. La tendencia forma parte de una corriente de interiorismo que incorpora motivos botánicos, materiales naturales y formas orgánicas a los espacios cotidianos.

Aunque las tonalidades verdes son las más representativas, también existen versiones blancas, rosadas y en otros colores que permiten adaptar el estilo a diferentes ambientes. Su atractivo reside en que una sola pieza puede transformar la mesa sin necesidad de renovar toda la vajilla.

¿Qué es el cabbagecore y cómo se aplica a la vajilla en 2026?

El cabbagecore es una estética inspirada en la apariencia de las verduras de hoja, especialmente las coles y las lechugas. Su elemento más reconocible son las piezas de cerámica que reproducen las hojas superpuestas, con formas irregulares y superficies texturizadas.

Esta propuesta tiene antecedentes históricos. El artista portugués Rafael Bordalo Pinheiro, nacido en 1846, popularizó durante el siglo XIX piezas cerámicas ornamentales inspiradas en la naturaleza, entre ellas diseños vegetales que se convirtieron en referencias de la cerámica artística.

Su legado demuestra que la relación entre la vajilla y las formas botánicas no es nueva, aunque hoy se recupera con una mirada contemporánea. Estas son las piezas que permiten incorporar el cabbagecore:



Platos con bordes ondulados : aportan movimiento visual y convierten cada lugar de la mesa en un detalle decorativo.

: aportan movimiento visual y convierten cada lugar de la mesa en un detalle decorativo. Fuentes con forma de hojas : son ideales para servir ensaladas, frutas o preparaciones para compartir.

: son ideales para servir ensaladas, frutas o preparaciones para compartir. Cuencos y ensaladeras verdes : combinan funcionalidad y textura, especialmente en mesas de inspiración natural.

: combinan funcionalidad y textura, especialmente en mesas de inspiración natural. Vajilla en tonos neutros: las versiones blancas o crema permiten adoptar la tendencia de una manera más discreta.

¿Cómo combinar la vajilla cabbagecore con la decoración de la cocina y el comedor?

La clave para incorporar este estilo sin recargar el ambiente consiste en combinar las piezas de formas orgánicas con elementos de diseño sencillo. Una fuente con forma de col puede convertirse en la protagonista de la mesa si se acompaña con platos lisos, vasos transparentes y cubiertos clásicos.

La diseñadora de interiores Justina Blakeney, conocida por su enfoque botánico y por integrar motivos vegetales en sus proyectos, es una referencia para comprender cómo la naturaleza puede incorporarse a los interiores mediante colores, formas y texturas. Aplicado a esta tendencia, ese criterio permite combinar la vajilla con plantas, manteles de fibras naturales y muebles de madera.

Para conseguir un resultado equilibrado, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:



Combinar texturas : un mantel de lino o algodón ayuda a resaltar los relieves de la cerámica.

: un mantel de lino o algodón ayuda a resaltar los relieves de la cerámica. Elegir una paleta coherente : los verdes pueden acompañarse con beige, blanco, madera natural y pequeños acentos dorados.

: los verdes pueden acompañarse con beige, blanco, madera natural y pequeños acentos dorados. Exhibir las pieza s: las fuentes y los cuencos más llamativos pueden colocarse en estantes abiertos o vitrinas para decorar la cocina.

s: las fuentes y los cuencos más llamativos pueden colocarse en estantes abiertos o vitrinas para decorar la cocina. Evitar el exceso de estampados: si la vajilla tiene mucho relieve o color, es preferible mantener sencillos los demás elementos de la mesa.

El cabbagecore ofrece una alternativa para quienes buscan renovar la presentación de sus comidas con piezas originales y un vínculo visual con la naturaleza. Más que reemplazar por completo la vajilla tradicional, propone combinarla con objetos botánicos que aporten personalidad, textura y un toque distintivo a la decoración del hogar.