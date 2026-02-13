El verde wasabi es el tono tendencia en manicura, según los expertos en uñas

La manicura es una práctica que está en constante movimiento por lo que las tendencias van cambiando. Así es que en esta temporada pues el color que se ha impuesto con mucha fuerza es el verde, pero no cualquier verde sino el wasabi. Esto nos saca de la zona de confort para animarnos a nuevas combinaciones.

Si bien no era uno de los tonos que se posicionaba como el favorito, ya se ha vuelto uno de los favoritos en las redes sociales, pasarelas y en los salones de belleza. Este color se caracteriza por ser vibrante, luminoso y lleno de personalidad que marca un cambio en la manicura.

¿Cómo llevar el verde wasabi en tu manicura?

Las expertas en manicura han brindado algunos tips para que puedas llevar el verde wasabi de la mejor manera. Este es un color versátil y original por lo que aporta personalidad a cualquier tipo de manicura. Cabe destacar que funciona mucho mejor en acabados brillantes (perfectos para resaltar su intensidad) como en versiones mate, ideales para quienes buscan un resultado más minimalista y sofisticado.

También se tiene que tener en cuenta que la forma de la uña tiene mucha influencia sobre el resultado final. El verde wasabi luce mejor en uñas de forma almendrada o cuadrada, preferiblemente cortas o de longitud media. Como este es un tono intenso en las uñas largas puede ser visualmente invasivo.

Algunos de los diseños que puedes utilizar son los siguientes:

Manicura clásica monocolor

Esta es una opción elegante y sencilla: uñas cortas o almendradas completamente pintadas en verde wasabi.

Este es un diseño austero.|Instagram

Francesa reinventada

La manicura francesa tradicional se actualiza sustituyendo el blanco por una línea en verde wasabi.

Un clásico que se reinventa.|Instagram

Diseños geométricos

Aquí puedes utilizar bloques de color, líneas diagonales o pequeños contrastes que aportan modernidad sin complicar el diseño.

Juega con tu imaginación.|Instagram

Nail art primaveral

Esta es una gran idea por la que puedes utilizar motivos florales combinados con bases neutras o pasteles suaves donde el verde actúa como protagonista.

Este es un diseño hermoso.|Instagram

Francesa con puntos

Base verde wasabi y pequeños puntos en tonos más oscuros que crean un efecto divertido y sofisticado.