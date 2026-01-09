14 diseños de uñas rosas con brillos que te harán ver espectacular en cualquier ocasión
Este es el color incondicional de las mujeres cuando se hacen el manicure y tienen dudas de cambiar de estilo
Las uñas rosas es el color incondicional de las mujeres en el manicure, pues nada más confiable que un tono que les va bien y así no se arriesgan a un cambio tan radical de diseño. Pero, para que se vean más espectaculares y vistosas, se puede optar por agregarle brillos y así lucir despampanante para cualquier ocasión. Estos son los 7 modelos sencillos, pero que te harán ver elegante .
De acuerdo con un artículo del portal Essie, este tono combina con todo y es el que nunca falla cuando no puedes ir con tu estilista, pues tú misma puedes hacerte el manicure, siempre y cuando sean naturales, ya que en acrílicas sí o sí tienes que acudir a que te las hagan, como estos 5 modelos en cuadradas que van con todo tipo de piel .
El color rosa es el incondicional en las uñas básicas por 4 grandes razonas, las cuales son:
- Se pueden utilizar en cualquier estación del año
- Combinan con todo tipo de bisutería
- Se adaptan a diseños clásicos y modernos
- Llaman la atención, aunque también pueden pasar desapercibidas.
Los mejores diseños con brillos de las uñas rosas
- 1. Cuadradas. Uno de los modelos más comunes y clásicos deben estar sí o sí en todo tipo de uñas y en rosas con brillos no es la excepción.
- 2. Almendradas. El estilo favorito de varias artistas, como la española Rosalía, es una gran opción para experimentar y darle ese toque brilloso al rosa.
- 3. Ojo de gato. El efecto brilloso de este diseño es sinigual y una buena opción, aunque se debe ser muy cuidadoso con la brillantina, para que se pueda apreciar bien el ojo de gato.
- 4. Cuadradas con bordes redondeados. Este tipo de uñas favorece a las mujeres que tienen los dedos delgados.
- 5. Ovaladas. Es uno de los estilos más clásicos y sienta bien a todo tipo de manos. Son muy cómodas por no ser tan largas y lucirán impecables con un rosa con brillo.
- 6. Naturales. Nada mejor que algo sencillo, pues menos es más, y este tipo de uñas es uno de los infaltables en cualquier tipo de diseño.
- 7. Ataúd. Una versión de las uñas cuadradas, que tal vez no sea del agrado de muchas, pero es buena opción para experimentar un nuevo diseño.
- 8. French. Este diseño es el infaltable en cualquier mujer al ser uno de los más seguros al hacerte el manicure.
- 9. Frenh invertido. Un diseño casi igual al interior, solo que a la inversa. Se vería bien con un rosa en todo el cuerpo de la uña y en la lúnula agregarle los brillos.
- 10. Nude. El modelo es uno de los más elegantes y utiliza diferentes tonalidades del rosa, por lo que es un infaltable.
- 11. Punta de flecha. Un modelo sumamente extravagante, de esos que harán que todas las personas te volteen a ver, aunque es precio mencionar que es un poco incómodo llevarlas a diario.
- 12. De campana. Este es tilo no es muy fácil de ver y es uno de los más arriesgados. ¿Lo usarías?
- 13. Labial. Tiene la forma de un labial, pues esa diagonal lo hace parecer tal cual. Un diseño para experimentar, aunque debes ser sumamente cuidadosa al llevarlo, ya que es muy frágil.
- 14. Bicolor. Un diseño poco inusual, pero buena opción, es la de utilizar esmalte rosa de diferentes tonalidades en cada uña.