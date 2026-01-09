Las uñas rosas es el color incondicional de las mujeres en el manicure, pues nada más confiable que un tono que les va bien y así no se arriesgan a un cambio tan radical de diseño. Pero, para que se vean más espectaculares y vistosas, se puede optar por agregarle brillos y así lucir despampanante para cualquier ocasión. Estos son los 7 modelos sencillos, pero que te harán ver elegante .

De acuerdo con un artículo del portal Essie, este tono combina con todo y es el que nunca falla cuando no puedes ir con tu estilista, pues tú misma puedes hacerte el manicure, siempre y cuando sean naturales, ya que en acrílicas sí o sí tienes que acudir a que te las hagan, como estos 5 modelos en cuadradas que van con todo tipo de piel .

14 diseños de uñas rosas con brillos que te harán ver espectacular en cualquier ocasión|Pinterest

El color rosa es el incondicional en las uñas básicas por 4 grandes razonas, las cuales son:



Se pueden utilizar en cualquier estación del año Combinan con todo tipo de bisutería Se adaptan a diseños clásicos y modernos Llaman la atención, aunque también pueden pasar desapercibidas.

Los mejores diseños con brillos de las uñas rosas

1. Cuadradas . Uno de los modelos más comunes y clásicos deben estar sí o sí en todo tipo de uñas y en rosas con brillos no es la excepción.

. Uno de los deben estar sí o sí en todo tipo de uñas y en rosas con brillos no es la excepción. 2. Almendradas. El estilo favorito de varias artistas , como la española Rosalía, es una gran opción para experimentar y darle ese toque brilloso al rosa.

, como la española Rosalía, es una gran opción para experimentar y darle ese toque brilloso al rosa. 3. Ojo de gato. El efecto brilloso de este diseño es sinigual y una buena opción, aunque se debe ser muy cuidadoso con la brillantina, para que se pueda apreciar bien el ojo de gato.

y una buena opción, aunque se debe ser muy cuidadoso con la brillantina, para que se pueda apreciar bien el ojo de gato. 4. Cuadradas con bordes redondeados . Este tipo de uñas favorece a las mujeres que tienen los dedos delgados.

. Este tipo de uñas favorece a las mujeres que tienen 5. Ovaladas. Es uno de los estilos más clásicos y sienta bien a todo tipo de manos . Son muy cómodas por no ser tan largas y lucirán impecables con un rosa con brillo.

Es uno de los estilos más clásicos y . Son muy cómodas por no ser tan largas y lucirán impecables con un rosa con brillo. 6. Naturales. Nada mejor que algo sencillo, pues menos es más, y este tipo de uñas es uno de los infaltables en cualquier tipo de diseño.

7. Ataúd. Una versión de las uñas cuadradas, que tal vez no sea del agrado de muchas , pero es buena opción para experimentar un nuevo diseño.

Una versión de las uñas cuadradas, que , pero es buena opción para experimentar un nuevo diseño. 8. French. Este diseño es el infaltable en cualquier mujer al ser uno de los más seguros al hacerte el manicure.

Este diseño es el infaltable en cualquier mujer al ser 9. Frenh invertido . Un diseño casi igual al interior, solo que a la inversa. Se vería bien con un rosa en todo el cuerpo de la uña y en la lúnula agregarle los brillos.

. Un diseño casi igual al interior, solo que a la inversa. Se vería bien con un 10. Nude. El modelo es uno de los más elegantes y utiliza diferentes tonalidades del rosa, por lo que es un infaltable.

11. Punta de flecha. Un modelo sumamente extravagante, de esos que harán que todas las personas te volteen a ver, aunque es precio mencionar que es un poco incómodo llevarlas a diario.

Un modelo sumamente extravagante, de esos que harán que todas las personas te volteen a ver, aunque 12. De campana. Este es tilo no es muy fácil de ver y es uno de los más arriesgados . ¿Lo usarías?

Este es tilo no es muy fácil de ver y . ¿Lo usarías? 13. Labial. Tiene la forma de un labial, pues esa diagonal lo hace parecer tal cual. Un diseño para experimentar, aunque debes ser sumamente cuidadosa al llevarlo, ya que es muy frágil.

Tiene la forma de un labial, pues esa diagonal lo hace parecer tal cual. Un diseño para experimentar, aunque 14. Bicolor. Un diseño poco inusual, pero buena opción, es la de utilizar esmalte rosa de diferentes tonalidades en cada uña.