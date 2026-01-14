39 modelos de uñas rosa pastel que te harán ver elegante, bonita y cara: hay algunos diseños tiernos

Las uñas rosa pastel se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean una manicura sofisticada y femenina. En esta selección de 39 modelos encontrarás diseños que te harán lucir elegante, bonita y con un acabado “caro”, además de propuestas tiernas y delicadas que aportan un toque dulce sin perder el estilo.

Perfectas para cualquier época del año y para todo tipo de ocasión, usuarios de la plataforma Pinterest compartieron ideas brillantes para que te animes a lucir en tus manos.

Estos son los mejores diseños de uñas rosa pastel

Rosa pastel liso con acabado brillante

Rosa pastel mate

French clásico con base rosa pastel

|Pinterest

French con punta blanca fina

French invertido en rosa pastel

Rosa pastel con glitter sutil

|Pinterest

Degradado baby boomer rosa

Rosa pastel con líneas blancas minimalistas

Uñas rosa pastel con puntos delicados

|Pinterest

Diseño floral pequeño en blanco

Rosa pastel con corazones discretos

Uñas con perlas pequeñas

|Pinterest

Rosa pastel con detalles dorados finos

Efecto mármol rosa claro

Rosa pastel con foil transparente

|Pinterest

Rosa pastel con una uña acento nude

Diseño ombré con blanco

Rosa pastel con microbrillos

|Pinterest

Rosa pastel con estrellas diminutas

Uñas cortas rosa pastel natural

Uñas largas almendra rosa pastel

|Pinterest

Rosa pastel con efecto gel glass

Rosa pastel con relieve suave

Diseño minimal con líneas curvas

|Pinterest

Rosa pastel con moños delicados

Rosa pastel con efecto acuarela

Uñas con pedrería pequeña

|Pinterest

Rosa pastel con detalle plateado

Rosa pastel con puntas transparentes

Rosa pastel con diseño abstracto

|Pinterest

Rosa pastel con efecto lechoso

Rosa pastel con acabado satinado

Rosa pastel con flores secas encapsuladas

|Pinterest

Rosa pastel con efecto nacarado

Rosa pastel con diseño baby pink

Rosa pastel con dibujos tiernos

|Pinterest

Rosa pastel con brillo perlado

Rosa pastel con textura tipo suéter

Rosa pastel con detalles en blanco lechoso