43 diseños de uñas color vino que se ven elegantes en cualquier forma que las uses: en cortas o largas

Cuando hablamos de barnices que favorecen a todas, el vino es una apuesta infalible en cualquier época del año. Esto gracias a que se trata de un tono sumamente llamativo y elegante que combina para ocasiones formales o salidas casuales , ya sea en diseños de uñas esculturales o siluetas cortas.

Así que si quieres que tu manicure luzca impecable y al mismo tiempo te haga ver sofisticada, te compartimos estas preciosas ideas de "wine nails" que arrasarán entre las tendencias de belleza más fuertes para 2026 .

43 diseños de uñas color vino: el estilo más encantador que se puede hacer con acrílico, gel y rubber

Manicure con efecto ojo de gato .

. Diseños de uñas combinados con vino y tornasol .

. Cuadradas con baño de gel .

. Con forma de almendra mini y hojuelas doradas .

. Uñas tipo coreanas color vino .

. Puntiaguadas con efecto espejo.

43 diseños de uñas color vino que se ven preciosos|Pinterest

Diseños de uñas XL con decoraciones de serpiente .

. Manicure inspirado en Hawái .

. Punta ballerina color vino .

. Almendradas en tono "dark cherry" .

. Degradado con vino y negro .

. Stilettos clásicos.

Con la tendencia coquette

Dejando solo dos dedos con la punta francesa .

. Liso clásico, pero una uña decorada con estrellas .

. Diseños de uñas "en negativo" con corazones .

. Con una flor sobre la punta francesa clásica .

. Diseños de uñas color vino con efecto romántico y besos.

Uñas para San Valentín con aplicaciones brillantes .

. Manicure tipo aura .

. Combinando el "cat eye" con la punta francesa .

. Esmalte de secado aterciopelado .

. Estrellas vino, nude y blancas .

. Puntiagudas con stickers de cruces.

Extra largas con punta cuadrada y glitter .

. Almendradas estilo renacentista .

. Diseños de uñas tipo carey en color vino .

. Con delineado de brillos .

. Silueta mini con estrellas tipo sello .

. Redondeadas con cinta de oro.

Con relieves efecto "agua".

Stilettos con decoraciones en plateado.

Manicure romántico para San Valentín.

Con "tachuelas".

Diseños de uñas color vino con polka dots.

Combinación de vino intenso con efectos aperlados.

Con ilustraciones de cerezas .

. Degradado efecto sangre .

. Manicure con dibujos de llamas .

. Con efecto acuarela .

. Francés invertido .

. Diseños de uñas vino .

. Con flores metalizadas.

Una gran ventaja de este color, es que es atemporal y se acopla perfecto a todas las temporadas. Así que puedes tener la certeza de que estos diseños de uñas vino seguirán fuertes entre todas las inspiraciones de "nail art" que estaremos viendo.