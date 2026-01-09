7 diseños de uñas con el efecto del imán: quedan hermosas en diferentes colores

Las uñas con efecto del imán se realizan con esmalte magnético, el cual puedes controlar fácilmente, por lo que existe una amplia variedad de diseños para darle un toque especial a tu manicura. Por eso, en esta selección de siete ideas únicas te compartimos opciones para lucir elegante y hermosa de forma sencilla.

Según expertos en moda de Mujer Hoy, esta técnica se popularizó gracias a TikTok como una variante del estilo aterciopelado y del ojo de gato, un diseño del que ya te hablamos aquí . Con estas propuestas, quedarás encantada con una selección segura que lucirá bellísima con tu estilo.

Uno por uno, los 7 diseños de uñas con efecto del imán

Uñas ojo de gato Clásico en Tonos Profundos: Usa un esmalte magnético oscuro (burgundy, azul marino o negro) y, con el imán para cat eye, acércalo verticalmente sobre cada uña recién pintada para crear esa línea luminosa tipo “ojo de gato”; quedan espectaculares en forma almendrada o stiletto y resaltan con acabados brillosos o gel.

Así lucen las uñas con efecto ojo de gato, hechas con imán en tonos profundos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas Ojo de Gato Arco Iris (Holográfico): Con un esmalte magnético holográfico o multichrome, sostiene el imán en distintos ángulos para atraer las partículas y formar reflejos que cambian de color; este efecto arco iris luce mejor en uñas largas cuadradas o con suave curva y en tonos brillantes día/noche.

Con un esmalte magnético holográfico o multichrome, sostiene el imán en distintos ángulos para atraer las partículas y formar reflejos que cambian de color; este efecto arco iris luce mejor en uñas largas cuadradas o con suave curva y en tonos brillantes día/noche. Uñas con Degradado Magnético (Ombre): Combina dos colores base (como rosa + plata o azul + violeta) aplicando primero uno y luego el otro en transición, y justo al poner la capa magnética usa el imán para mover las partículas y crear profundidad; este esmalte con efecto ombré magnético se ve elegante en uñas ovaladas con top coat gel.

Combina dos colores base (como rosa + plata o azul + violeta) aplicando primero uno y luego el otro en transición, y justo al poner la capa magnética usa el imán para mover las partículas y crear profundidad; este esmalte con efecto ombré magnético se ve elegante en uñas ovaladas con top coat gel. Uñas con Efecto “Black Hole” Cósmico: Crea un centro magnético más intenso con esmalte negro o azul marino y alinea el imán para que las partículas se concentren en el centro, simulando un vórtice; este look dramático queda impresionante en uñas medianas largas, especialmente cuando se añaden detalles de glitter alrededor.

Crea un centro magnético más intenso con esmalte negro o azul marino y alinea el imán para que las partículas se concentren en el centro, simulando un vórtice; este look dramático queda impresionante en uñas medianas largas, especialmente cuando se añaden detalles de glitter alrededor. Uñas con Líneas y Formas Cruzadas: Usa imanes con formas (como set de imanes de diseño) para formar líneas diagonales, cruzadas o en “X” sobre una base metálica o color sólido; estas formas geométricas magnéticas se ven modernas y funcionan especialmente bien en uñas cortas o cuadradas.

Checa estos diseños de uñas con efecto del imán que te encantarán.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uña con Toque Frío “Frosted Blue”: Aplica un esmalte magnético azul helado o gris azulado y acerca el imán para resaltar zonas brillantes y sombras suaves —el resultado es como textura helada o escarchada— ideal con acabado matte o brillo ligero para un efecto invernal elegante.

Aplica un esmalte magnético azul helado o gris azulado y acerca el imán para resaltar zonas brillantes y sombras suaves —el resultado es como textura helada o escarchada— ideal con acabado matte o brillo ligero para un efecto invernal elegante. Uñas Chocolate/Vino Cat Eye con Brillo Sutil: Elige tonos cálidos como chocolate, vino o burdeos y pasa el imán para que cree bandas sutiles de luz metalizada; esta variación de cat eye se ve supersofisticada en uñas de forma ovalada o almendrada con top coat gel para mantener el efecto profundo y pulido.

Cómo se hace el efecto del imán en las uñas de la manera correcta

Para lograr el efecto imán en las uñas acrílicas, lo que debes hacer es aplicar una capa de esmalte magnético y acercar el imán antes de que se seque. Notarás cómo las partículas serán atraídas y así podrás darle la forma que quieras. Cuando estés feliz con tu diseño, agrega top coat gel para sellar el diseño y que duren mucho tiempo.