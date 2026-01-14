Las uñas con estrellas han sido tendencia y tomado un gran auge durante los últimos años. Lo mejor de estos diseños es que puedes usarlas en cortas o largas y se verán de lujo, dignas de portar a diario o un evento especial: tú eliges. Conoce los 7 modelos con efecto de ojo de gato que se ven hermosas en diferentes colores .

Los diseños de estrellas pueden ir desde modelos minimalistas hasta extravagantes. No obstante, por la temporada que está próxima a acercarse se recomienda usarlas en colores pastel, vibrantes o con efecto cromado. E stos 5 ejemplos de acrílicas cuadradas van coto tipo de pie: se ven elegantes y sencillas .

7 diseños de uñas con estrellas: las puedes usar en cortas o largas y se verán de lujo|Pinterest

1. Cuadradas

Este tipo de uña clásica, ya sea en acrílico o naturales, es una buena opción para convertirlas o hacer un diseño con estrellas.

2. Almendradas

Las uñas favoritas de algunas famosas también se ven bien con estrellas. Puedes elegir el color que mejor te parezca, aunque hay que combinarlos.

3. Ojo de gato

Este efecto que hace ver elegante a las uñas es una gran opción para ponerle estrellas. Ojo, se le puede agregar en pequeñas dimensiones, a fin de que no arruine el modelo.

4. Ovaladas

Este tipo de diseño le va bien a todas las manos y son perfectas para usarse en cortas. Qué mejor que agregarle unas estrellas al cuerpo.

5. Stiletto

Uno de los tipos de uña más extravagantes por ser largas y afiladas, pero nada cómodas para algunas mujeres por el tamaño.

6. Nude

Qué mejor manera que agregar estrellas a colores nude, que van bien con cualquier tono de piel y hace verte elegante.

7. Piedritas

Para que el diseño de las estrellas resalte, se puede formar la figura de piedritas. Brillarás a cualquier parte que vayas.

Los pro y contra de las uñas cortas y largas

Las uñas forman parte del outfit de toda mujer, mientras unas las prefieran usar largas, otras optan por un modelo más corto. En la primera opción sus pros son que generan un gran impacto visual, pero sin muy frágiles, requieren de una higiene y mantenimiento constante.

Mientras que las uñas cortas tienen como pro que son muy cómodas, se mantienen más tiempo limpias, requieren menos cuidado y son demasiados elegantes. Sin embargo, su contra es que limita las opciones de diseños elaborados.