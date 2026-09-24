4 episodios de Bluey y Masha y El Oso para enseñar a tus hijos a defenderse

Enseñar a tus hijos a defenderse no tiene por qué ser complicado, más aún si se cuenta con ejemplos prácticos y sencillos de comprender para los menores. Por ello, ahora te contamos sobre 4 episodios de Bluey y Masha y El Oso que te ayudarán a enseñarle a tus hijos a defenderse y poner límites de manera sana, divertida y sencilla.

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Dentro de sus múltiples aventuras, Bluey y Masha y El Oso cuentan con historias que pueden funcionar como punto de partida para poder abordar con los menores aspectos como la seguridad, la confianza y la necesidad de aprender a defenderse.

Bluey - La pelota de yoga - Temporada 1, episodio 16

Dentro de esta aventura, Bingo se encuentra jugando con su papá, pero en un momento dado la diversión se torna incómoda cuando el juego comienza a ser un poco brusco para ella. A pesar de que no quiere dejar de pasarla bien, se ve obligada a reconocer que se le está haciendo daño y aprende a expresar sus límites y a comunicar sus emociones.

Bluey - El circo - Temporada 2, episodio 32

Dentro de esta aventura, Bluey prepara un curso para sus amigos, mientras Hércules insiste en que otros niños participen en su juego de motocicletas. Al querer imponer su juego a los demás Bluey encuentra una manera de integrarlo sin abandonar la actividad que habían elegido, demostrando que no siempre se tiene que seguir ciegamente lo que se indica y la necesidad de expresar su preferencia y gustos.

Masha y el Oso - Llámame, por favor - Temporada 1, episodio 9

En esta aventura, Oso entrega un teléfono a Masha para que esta pueda comunicarse mientras se encuentra disfrutando del bisque, pero esta comienza a llamarlo por cualquier motivo, llevándola a una situación en la que Oso ya no responde cuando se encuentra en verdadero peligro. Es aquí donde los niños pueden comprender, valorar las soluciones y saber pedir ayuda.

Masha y el Oso - Con los lobos - Temporada 1, episodio 5

En esta ocasión, dos lobos se acercan a Masha para exigir un rescate a Oso. No obstante, su plan se complica porque la pequeña convierte su cautiverio en una sucesión de situaciones caóticas. A pesar de que esta historia aborda el peligro con humor, es importante explicar que, ante una amenaza real, no deben imitar las ocurrencias de Masha.

Con estos episodios puedes ayudar a tu hijo a comprender que el saber defenderse es importante, así como el saber expresar sus emociones y ponerlímites. Por ello, estos 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso son perfectos para abordar estos temas de manera sencilla amigable para su mejor comprensión.