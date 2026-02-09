Así como las uñas coffin se volvieron el aliado perfecto para fechas especiales como San Valentín 2026 , ahora puedes considerar estos diseños dramáticos y llenos de detalles con elementos en 3D, acabados milky y mucho glitter para demostrar tu nivel de fan de Stranger Things.

A pesar de que con el cierre del 2025 fuimos testigos del final de la serie, Stranger Things ya ocupa un lugar destacado en la cultura pop y también inspira diseños de uñas con tonos oscuros, rojos intensos, luces de Navidad y símbolos del Upside Down , perfectos para un toque misterioso en tus manos.

Uñas al estilo “Upside Down”

7 modelos de uñas con figuras de Stranger Things que puedes usar en cortas o largas: se ven hermosas. Crédito: Pinterest

Negro y blanco como base con vetas rojas ardientes y efectos de brillo , simulando el mundo invertido con humo holográfico; ideales para un look misterioso que hipnotiza en uñas cortas o largas.

Diseños inspirados en Eleven

Tonos pastel suaves como rosa y azul cielo con detalles minimalistas de "011" o estrellitas flotantes, un toque femenino y poderoso que resalta la fuerza de la heroína en manicuras delicadas y elegantes.

Uñas con luces de Navidad

Colores vibrantes en bombillitas multicolores conectadas por hilos negros sobre base neutra, evocando el icónico mensaje de Joyce; divertidas y nostálgicas, perfectas para fiestas con brillo juguetón.

Diseño inspirado en el Demogorgon

Tonos oscuros como gris metálico y negro con dientes en relieve y texturas creepy que emergen, capturando la terrorífica criatura en un nail art bold y tridimensional para fans del horror.

Estilo emojis retro

Con una base en color pastel y diseños muy simples, también se puede rendir homenaje a la estética de la serie con energía vibrante y retro chic.

En 3D y con olor a waffle

Si el diseño anterior se queda muy corto frente a tu nivel de fan del universo de Stanger Things, entonces qué tal este diseño que nos presenta el icónico producto que se volvió la obsesión de Eleven.

Un poco de todo

Con talento y mucha paciencia, tus uñas pueden convertirse en una vitrina para recopilar un poco de todos los elementos alusivos a los eventos misteriosos de la historia.

Consejos para lucir al máximo tus uñas de Stranger Things

En la mayoría de estos diseños, será mejor elegir formas almendradas para que tengas más espacio y así luzcan los detalles; o bien, puedes optar por uñas cuadradas y cortas para mantener un look minimalista. Combina tonos mate con glossy para dar mayor sensación de profundidad. Usa esmaltes en gel para que tus diseños inspirados en Stranger Things te duren hasta 3 semanas.

Recuerda que si usas demasiado tus manos para labores en la casa o el trabajo, será mejor que evites el exceso de relieve; en ese caso, la opción de "stamps" o impresiones digitales podría ser mejor para ti.

