Conoce los 5 cortes de pelo que te hacen ver más joven

El cambio de imagen es algo que muchas mujeres realizan con cierta frecuencia, sin embargo el gran dilema radica en qué tipo de corte hacer. En este caso, algunas otras personas piensan en cómo verse más jóvenes. Ante eso, este artículo ofrece 5 oportunidades de lujo para ti que quieres un corte que te haga ver un poco más joven. ¿Cuál es la mejor opción de este listado?

¿Qué corte te puedes hacer para verte más joven?

Evidentemente esto quedará a gusto de cada persona, sin embargo se presentan todas las opciones que en el presente 2026 estarán en tendencia. La realidad es que hay oportunidades en largo y corto, por lo que pueden tomarse en cuenta para los distintos gustos.

Corte shag

En el rubro de los cortes con tapas ligeras se encuentra el shag, que tiene el plus de aportar movimiento ligero en el pelo abundante. Aquí el flequillo puede ser clave como un elemento que distrae la atención de ciertas líneas de expresión. Aunque puede servir para todo tipo de pelo, se recomienda que se haga en el ondulado o en su defecto, en el estilo quebrado.

Corte mariposa

Probablemente este sea el corte más conocido y querido de este listado, pues aporta de manera natural movimiento y rejuvenecimiento al cabello abundante. Además suaviza los rasgos faciales y se recomienda en los estilos ondulados, pues se agrega el volumen sin que parezca un pelo pesado.

Corte pixie largo

Si quieres hacer un cambio radical sin nadar hacia las aguas del mínimo de cabello, esta es la mejor opción. Evidentemente hay un cambio notorio, pero se deja cierta longitud hacia las zonas laterales y la coronilla. Aquí destaca el rejuvenecimiento pero con elegancia. Beneficia la zona de los pómulos, alarga el cuello y da una sensación de refinamiento.

Corte bob

Este también es uno de los favoritos de muchas mujeres, y en esta ocasión se agrega esta variante que puede convencer a muchas. Allí la propuesta es añadir textura a la zona de las puntas, las cuales deben cortarse de forma degrafilada… esto para generar ligereza y frescura.

Bob francés

Este probablemente sea uno de los que más está en tendencia, sobre todo en personalidades jóvenes. Ante eso, justamente la apariencia más juvenil es lo que otorga esta apuesta de incluir capas en estructura. Genera luminosidad en las facciones y permite generar una idea minimalista y sofisticada en el rostro.