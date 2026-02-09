El peinado que favorece la abundante caída de pelo y que deberías evitar
¡Ten cuidado! Podrías estar haciéndote un peinado que favorecer la abundante caída de pelo, te vamos a detallar de qué estilo se trata para que cuides tu melena
Muchas de nosotras queremos lucir un peinado perfecto y sin ningún tipo de mechón rebelde que se escape, pero debemos tener mucho cuidado, ya que hacerlo con demasiada fuerza puede favorecer la abundante caída de pelo.
Por esa razón te vamos a detallar cuál deberías evitar al momento de arreglarte, ya que te hace propensa a sufrir de la temida alopecia por tracción. Considera todos los aspectos a continuación.
¿Qué peinados dañan el cabello?
Cuando tenemos una abundante caída de pelo por peinados muy fuertes, se le conoce como alopecia por tracción. El National Institutes of Health explica que ocurre cuando hay una constante tracción de las raíces del cabello; aunque en un inicio es reversible, debemos tener cuidado, ya que conforme el problema aumenta y no se arregla, dejará cicatrices permanentes.
El principal peinado que deberías evitar son las coletas muy duras; también puede ser generado por trenzas apretadas, moños tensos, extensiones, rasta, turbantes o pañuelos, por lo que sería importante dejar descansar nuestra melena ante esos estilos.
Es importante aclarar que el problema permanente no va a ocurrir de un día para otro; debe ser acumulado durante varios meses. Además, ante la caída de pelo constante, sería importante acudir a un médico para solicitar su diagnóstico al respecto.
¿Cómo saber si tengo alopecia por tracción?
La British Association of Dermatologists detalla que los primeros síntomas que se perciben son la picazón, el dolor o un aumento en la aparición de descamación. Por otra parte, explica que se manifiesta ante la pérdida de pelo en la parte frontal, lateral o posterior, además de presentar una frente más amplia.
Otra señal es el “efecto diadema”, que se destaca por la pérdida de pelo en banda. Esto no implica que ya no uses el peinado ; se trata de que lo hagas con menor fuerza y frecuencia, con la principal intención de que no tengas la abundante caída de pelo. Ahora ya conoces los estilos de pelo que deberías evitar; ante las primeras señales, no dudes en visitar a un médico para que te ayude a hacer reversible el problema.
@vhpinosmd ¿Sabías que tu peinado puede hacerte perder el cabello? Te presento el caso de una paciente con alopecia por tracción: durante años usó trenzas muy apretadas, y poco a poco su línea frontal retrocedió. En el video puedes ver cómo la tracción constante terminó dañando los folículos. Este tipo de alopecia es más común de lo que crees, especialmente en quienes usan colas, moños o trenzas tirantes de forma habitual. La buena noticia: si se detecta a tiempo, ¡podemos revertirla! El primer paso es suspender el peinado que la causa y empezar el tratamiento adecuado. ¿Notas algo parecido en tu cuero cabelludo? Agenda tu cita en Derma Aid y tratémoslo a tiempo. #AlopeciaPorTracción #TricólogoQuito #DermatólogoQuito #PérdidaDeCabello #SaludCapilar #CalvicieFemenina #PeinadosApretados #DermaAid #CuidadoDelCabello #Alopecia #AlopeciaCicatricial #AlopeciaAndrogenetica ♬ sonido original - Dr. Víctor Pinos