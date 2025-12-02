Dile adiós a las posadas: esta es la nueva tendencia para la Navidad 2025

Estamos en uno de los meses más esperados no solo porque culmina una etapa sino que porque llega una de las fiestas más esperadas que es Navidad. En esta fecha una de las tradiciones más comunes es la de las posadas.

Aquí es cuando las familias y amigos comparten comidas, charlas, etc. Sin embargo, la economía y el estilo de vida hace que algunas tradiciones vayan mutando para transformarse.

La posada tradicional con piñatas, villancicos, peregrinos y largos convivios familiares; convive ahora con un nuevo formato que es más íntimo, curado y profundamente ligado al diseño del espacio.

¿Qué es la posada íntima?

En México se está dejando atrás la espectacularidad para darle paso a la creación de atmósferas. Así es que las posadas íntimas se inclinan por menos luces de neón y más iluminación cálida; menos ruido y más música escogida; menos gasto y más intención.

La idea no es reemplazar la tradición sino que es una nueva forma de celebrar que se ajusta al estilo de vida actual que cuenta con jornadas laborales más largas, presupuestos ajustados, círculos sociales más reducidos y una tendencia creciente hacia crear experiencias más personales y significativas.

Canva Este momento es muy especial.

La posada tradicional ha pasado de generación en generación ya que es un símbolo de unión comunitaria. Tiene un origen religioso, una estética colorida y es parte de la memoria cultural mexicana.

Sin embargo, la rutina, las prioridades y hasta la forma en que habitamos los espacios, van cambiando y esto se ve reflejado en las celebraciones que llevamos a cabo en diciembre.

Una posada clásica tiene grandes costos relacionados concomida para decenas de personas, bebidas, juegos, piñatas, decoración, regalos, y estos factores han ido incrementando considerablemente.

Actualmente en una posada íntima se opta por una belleza sutil que se construye con paletas cromáticas cálidas, materiales naturales y detalles que respiran armonía. Además la comida para esta Navidad la comida puede ser más austera pero sin dejar de ser deliciosa.

