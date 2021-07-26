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Patricia Navidad

MasterChef Celebrity

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Ana Patricia Navidad Lara es originaria de Culiacán, Sinaloa.

Nació el 20 de mayo.

Paty Navidad es una reconocida actriz y cantante mexicana.

Inició su carrera artística después de ser coronada “Señorita Sinaloa”. Desde entonces, ha crecido con papeles estelares y co -estelares en un sin fín de telenovelas, series, cine y teatro.

Ha grabado discos como cantante y ha recibido innumerables reconocimientos a su trabajo artístico.

En 1998 grabó su primer disco, Instantes, del que logró vender más de cien mil ejemplares.

Viene decidida a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.

Patricia Navidad

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