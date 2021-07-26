Patricia Navidad
MasterChef Celebrity
Ana Patricia Navidad Lara es originaria de Culiacán, Sinaloa.
Nació el 20 de mayo.
Paty Navidad es una reconocida actriz y cantante mexicana.
Inició su carrera artística después de ser coronada “Señorita Sinaloa”. Desde entonces, ha crecido con papeles estelares y co -estelares en un sin fín de telenovelas, series, cine y teatro.
Ha grabado discos como cantante y ha recibido innumerables reconocimientos a su trabajo artístico.
En 1998 grabó su primer disco, Instantes, del que logró vender más de cien mil ejemplares.
Viene decidida a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.
Patricia Navidad