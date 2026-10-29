3 ideas para reutilizar cubrebocas

Las mascarillas y cubrebocas fueron elementos indispensables durante un par de años, por lo que es probable que aún tengas algunas piezas limpias que ya no necesites para cuidar de tu salud, pero que sí puedas reutilizar en manualidades para tu hogar.

Tirar a la basura estos elementos solo generará residuos innecesarios, mejor opta por aprovechar su material, que es altamente resistente, flexible e impermeable. Esto los convierte en un lienzo ideal para el reciclaje.

Ventaneando | Programa completo 29 de octubre de 2026

Las 3 mejores ideas para reutilizar cubrebocas

Bolsitas aromáticas para cajones y armarios

Los cubrebocas quirúrgicos están diseñados para ser transpirables, permiten el paso del aire, pero retienen partículas. Esta propiedad los hace perfectos para contener elementos aromáticos sin que se desparramen.

Corta uno de los extremos laterales del cubrebocas para abrirlo como si fuera un sobre. Rellena el interior con flores secas de lavanda, hojas de menta, cáscaras de cítricos deshidratados y ramitas de canela.

Usa las mismas cintas elásticas de las orejas para amarrar firmemente la abertura. Colócalas en tus cajones de ropa o cuélgalas en el clóset para mantener un aroma fresco.

Bolsitas aromáticas para cajones y armarios

Filtros caseros para macetas

Retira los elásticos del cubrebocas y utiliza el rectángulo de tela principal. Colócalo justo en el fondo de la maceta antes de verter la tierra.

La tela del cubrebocas funciona de manera idéntica a la malla de geotextil profesional: permite que el exceso de agua filtre perfectamente hacia afuera pero retiene la tierra en su lugar, evitando desastres en tus muebles y manteniendo las raíces sanas.

Ideas para reutilizar cubrebocas|IA

Almohadillas protectoras para muebles

Si tienes sillas que rechinan o rayan el piso o figuras decorativas que maltratan tus mesas de vidrio, la tela de los cubrebocas es el fieltro protector ideal por su textura suave y acolchada.

Desmonta las capas del cubrebocas. Corta pequeños círculos o cuadrados del tamaño de las patas de tus sillas o la base de tus jarrones.

Aplica un poco de pegamento multiusos o silicón caliente en una de las caras y adhiérelo al mueble. Al ser un material sintético duradero, aguantará la fricción y evitará marcas en tus pisos.

