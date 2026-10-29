Esta es una planta que muchos NO quieren en casa; descubre cuál es y por qué

Aunque el ámbito estético es algo completamente válido de buscar en las flores que colocas en tu jardín, esta curiosa planta tiene algunos detalles que debes tomar en cuenta. Por ello, los expertos advierten ciertos aspectos alrededor de la Corona de Cristo. Toma en cuenta los detalles respecto a los riesgos que pueden representar para los animalitos domésticos o incluso para tu familia. He aquí la información.

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¿La planta Corona de Cristo es un riesgo para la familia?

Se indica que esta particular planta es oriunda de Madagascar y es conocida por la resistencia destacada ante climas realmente adversos. Y el nombre de Corona o Espina de Cristo viene de una tradición religiosa bastante antigua, donde se aseguraba que con esas espinas se le hizo su corona de crucifixión a Jesús de Nazaret.

Ya instalada en territorio mexicano, la planta se adaptó de manera excepcional a los climas secos y cálidos. Ante eso, es normal verle en algunos hogares, sin embargo se debe advertir que cuando se rompe cualquiera de sus tallos, se segrega una sustancia lechosa y tóxica, la cual causa irritaciones severas en la piel. Y si se llega a colar a los ojos, la situación es igual de complicada.

Pese a que estéticamente luce espectacular y es conocida también por su valor ornamental, sus tallos cuentan con una cobertura blindada por espinas afiladas y sumamente rígidas. Por eso se recomienda un cuidado especial si es que hay mascotas o niños pequeños, pues su consumo provoca cuadros de intoxicación y malestares estomacales de importancia.

¿Cómo puedes cuidar la planta Corona de Cristo?

Entonces, si tomando en cuenta todas estas consideraciones, decides comprarte una… puedes disfrutar de un espécimen muy lindo. Además, soporta grandes temporadas sin agua, en climas áridos por excelencia. Incluso, si sus raíces se llenan de humedad, corren más riesgo de afectaciones para esta planta de Espina de Cristo. Por eso, cuando la riegues, cerciora que la tierra esté completamente seca y permite un buen drenaje para que el agua no acabe con su bienestar.