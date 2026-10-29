La Granja VIP: Cómo ver GRATIS y en VIVO el Juego por la Salvación hoy 29 de octubre

La octava semana de La Granja VIP atraviesa un momento decisivo. Después de La Asamblea, seis participantes quedaron en riesgo de abandonar la competencia, pero el Juego por la Salvación de hoy, jueves 29 de octubre, puede cambiar el panorama rumbo a la próxima eliminación.

Esta noche estará en juego la posibilidad de salir de la tabla de nominados y conseguir un beneficio que también podría modificar el destino de otro compañero. Por ello, los seguidores tendrán que estar atentos a una prueba que pondrá a los Granjeros frente a una oportunidad clave para continuar en el programa.

¿Cómo ver GRATIS y en VIVO el Juego por la Salvación hoy 29 de octubre?

El Juego por la Salvación de La Granja VIP podrá seguirse GRATIS y en VIVO por Azteca UNO, a través de su señal de televisión abierta. También estará disponible en el sitio oficial del programa y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, sin necesidad de contratar una suscripción de paga para disfrutar de la gala.

Para verlo por internet, solamente debes ingresar al sitio oficial de La Granja VIP, seleccionar la opción EN VIVO y reproducir la señal durante el horario del programa. De esta manera, podrás conocer quién consigue abandonar la zona de riesgo y cómo reaccionan sus compañeros.

¿A qué hora empieza La Salvación de La Granja VIP este jueves?

La gala de La Salvación comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, este jueves 29 de octubre. Ese es el horario de inicio del programa en el que se desarrollará la dinámica.

Además, la programación oficial contempla un Pre Show desde las 19:55 horas, para quienes deseen conectarse antes de la emisión y seguir la cobertura previa de esta jornada.

¿Quiénes están nominados en la octava semana de La Granja VIP?

Tras La Asamblea del miércoles 28 de octubre, la tabla de nominación quedó integrada por Rafael Mercadante, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor” Contreras, Julio Camejo y Pablo Montero. Los seis dependen de los siguientes movimientos de la competencia y del respaldo del público para mantenerse dentro del reality.

Sin embargo, estar nominado no garantiza participar en la prueba de esta noche. Niurka perdió el derecho a competir por La Salvación debido a un castigo que recibió tras el Duelo de Nominación.

¿Qué gana el vencedor del Juego por la Salvación?

El ganador podrá salir de la tabla de nominados y obtener el beneficio para intervenir en La Traición del viernes 30 de octubre. Esta dinámica permite salvar a otro nominado y colocar a un compañero en su lugar, por lo que las estrategias todavía pueden cambiar.

Después llegará la Gala de Eliminación del domingo 1 de noviembre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta entonces, cada decisión será determinante para conocer quiénes enfrentarán finalmente el veredicto del público.