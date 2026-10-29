4 Plantillas imprimibles de máscaras de papel para tu disfraz de Halloween de ÚLTIMA hora

Si todavía no tienes un disfraz de Halloween y estás a punto de acudir a una fiesta o reunión, estas 4 opciones de plantillas de máscaras imprimibles pueden ayudarte a resolver tu atuendo con papel, tijeras y un poco de pegamento. Hay diseños de monstruos, gatos, calaveras y calabazas que puedes descargar, recortar y personalizar en casa.

Ahora lee: 4 Plantillas de stickers imprimibles de Paw Patrol para decorar la lonchera y mochila de tus hijos para que puedan identificarse sus pertenencias fácilmente

4 Cuatro plantillas de máscaras para imprimir

Plantilla para imprimir de gato negro para máscara de papel: Esta idea es práctica y perfecta para complementar con ayuda de un vestuario en completo negro para terminar el atuendo; puedes agregar una cola improvisada y guantes negros para dar el toque final.

Plantilla para imprimir máscara de monstruo: Una alternativa sencilla para un disfraz tierno y rápido puede ser una máscara de monstruo que puedes decorar a tu medida y que puede ser perfecta para dar ese último toque a tu disfraz de Halloween.

Plantilla para imprimir máscara de dinosaurio: Esta idea está pensada para quienes buscan un atuendo especial y único incorporado en los temibles dinosaurios. Esta idea de plantilla imprimible es una gran opción para los más pequeños del hogar.

Plantilla para imprimir máscara de Bruja: Esta opción está pensada como una alternativa práctica para un atuendo clásico para las celebraciones de las fiestas de Halloween.

Si no cuentas con mucho tiempo y quieres darle un último toque a tu disfraz para las fiestas de Halloween, estas cuatro ideas de plantillas de máscaras imprimibles pueden ser la gran solución que requerías.