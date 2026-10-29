4 plantillas de stickers de Super Mario Bros para imprimir y decorar el estuche escolar de tus hijos con Mario y Luigi

No cabe duda que una de las películas que más impacto ha tenido recientemente es Super Mario Bros, mismo que ha sido uno de los videojuegos más icónicos de la industria. Por este motivo te compartimos plantillas gratis e imprimibles de stickers de Mario y Luigi, ideales para que decores un estuche escolar.

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Super Mario Bros: Plantillas de stickers para imprimir y decorar de Mario y Luigi

Estas plantillas las podrás imprimir del tamaño que prefieras en hojas con pegatina. Una vez que las tengas listas las recortarás y podrás pegar en tu estuche escolar. Por otro lado, cada una de estas plantillas es ideal para los pequeños que aman a los divertidos mecánicos, en sus distintas facetas.

Super Mario Bros: Plantillas de stickers con Mario, Luigi y más elementos del videojuego

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene a los dos personajes icónicos de la película y el videojuego: Mario y Luigi. Sin embargo, en esta plantilla también encontrarás figuras de la estrella, túneles, hongos y el icónico signo de interrogación. Además de esto también están las famosas letras que dicen “Super Mario” por lo que si las pegas en tu estuche demostrarás tu lado más fan.

Super Mario Bros: Plantillas de stickers con Mario, Luigi, Peach y Bowser

Esta plantilla, además de Mario y Luigi incluye a personajes como Peach y Bowser. La princesa juega uno de los papeles más importantes dentro de la historia ya que a ella es a quién buscan rescatar. Por otro lado, Bowser es el villano más fuerte por lo que es ideal para que forme parte los stickers que puedes imprimir.

Super Mario Bros: Plantillas de stickers con Mario, Luigi y más personajes en versión animada

Esta plantilla tiene la característica de tener a personajes en una versión animada con una estética de años anteriores. Además, a diferencia de los stickers anteriores, en esta se incluyen a otros personajes como Yoshi y la princesa Daisy. Por otro lado, algunas tortugas aparecen con su caparazón cerrado. Estos stickers te harán sentir en los inicios del videojuego.

Super Mario Bros: Plantillas de stickers con Mario en diferentes versiones

Esta plantilla, si bien tiene a personajes como Luigi, Peach, estrellas y más, también destaca por tener a personajes como Mario en diferentes versiones; conduciendo un auto de carreras, teniendo un atuendo de tigre, de banquero y cargando un martillo de madera. Es ideal para los fans que aman ver al personaje en distintas versiones.