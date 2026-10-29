Exatlón México: ¿Podrán los Rojos defender la Villa 360 o los Azules recuperan el terreno hoy 29 de octubre?

Este jueves 29 de octubre les esperan grandes cosas a los atletas durante el programa de Exatlón México, el cual será transmitido por Azteca UNO a las 6:30 pm. Lo primero es que los equipos jugarán por la Villa 360. Hasta antes del juego, el lugar le pertenecía al Equipo Rojo, esto quiere decir que hoy los Azules lo darán todo para recuperar la Villa 360 y así tener todas las comodidades que esto implica. Por si fuera poco, hoy en Exatlón México también los atletas se enfrentarán a la Zona de Peligro.

También te puede interesar: Link para ver EN VIVO y GRATIS Exatlón México

¿Quién ganó la Villa 360?

Hasta este momento, no se sabe qué equipo de Exatlón México se quedó con la Villa 360. Esto se debe a que el programa se transmite hoy a las 6:30 pm por Azteca UNO, por lo que habrá que esperar un poco para poder conocer los resultados. Lo que sí queda claro es que el Equipo Rojo defenderá la Villa 360 y el Equipo Azul atacará para recuperar las comodidades que esta otorga.

Exatlón México Programa completo 28 de octubre de 2026: El Equipo Rojo conoce su ventaja y hay pleito en medio del Duelo por la Supervivencia

¿Quién se quedó en la Zona de Peligro?

Este jueves los Atletas se enfrentarán a la Zona de Peligro. Recordemos que el último en quedar en el juego obtendrá un pase directo al Duelo de Eliminación. Hasta el momento tampoco se sabe quién tendrá que enfrentarse al duelo el Domingo.

La estrategia del Equipo Rojo

El día de ayer, Emilio del Equipo Rojo aseguró que ellos tendrán la ventaja en estas semanas, pues han descubierto que el Equipo Azul no entrena sus cuerpos todos los días. De hecho, resalto que Leo ha perdido su forma y que se ve más pesado y lento. Por su parte, el Equipo Azul tiene mucha confianza en su equipo y creen tener lo suficiente para remontar.

También te puede interesar: Alejandro “Doberman” Aguilera revela el duro golpe económico que sufrió su familia en Exatlón México