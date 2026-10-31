3 ideas para reutilizar servilletas de tela viejas

Las servilletas de tela son un elemento básico en el hogar, pero con el uso terminan desgastadas, por eso hoy te decimos cómo puedes reutilizar esas piezas viejas, especialmente aquellas hechas de materiales como el lino o el algodón.

Reutilizar los textiles que ya tienes en casa no solo beneficia al medio ambiente, sino que también te permite ahorrar dinero y añadir un toque personalizado a tus espacios.

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Las 3 mejores ideas para reutilizar servilletas de tela viejas

Conviértelas en bolsitas aromáticas para cajones y clósets

Las servilletas viejas suelen tener zonas que aún se conservan en perfecto estado. Puedes aprovechar esos fragmentos para crear pequeños saquitos que mantendrán tu ropa con un olor delicioso y libre de humedad.

Corta la servilleta en cuadrados o rectángulos pequeños. Une los bordes con pegamento, dejando un lado abierto. Rellena el saquito con flores secas de lavanda, ojas de laurel, clavo de olor o arroz, cierra la bolsa y colócala en tus cajones.

Transfórmalas en almohadillas térmicas terapéuticas

Dobla la servilleta por la mitad y cose dos de sus lados abiertos de forma firme para que no se escape el contenido. Rellena el interior con semillas y añade algunas ramitas de romero o lavanda para que libere aroma al calentarse.

Cose el último lado para sellarla por completo. Para usarla, solo debes calentarla en el microondas durante uno o dos minutos.

Diséñalas como parches decorativos o paños de limpieza Zero Waste

Si las servilletas están demasiado desgastadas o tienen patrones bonitos pero descoloridos, puedes dividirlas según su estado actual para dos funciones clave en el hogar:

Corta figuras geométricas de las zonas con estampados atractivos y utilízalas para remendar con estilo tus jeans, chamarras de mezclilla o bolsas de tela.

Si la tela está muy desgastada pero es absorbente, córtala en cuatro partes, remata los hilos de las orillas y úsala como paños lavables para limpiar superficies, sustituyendo por completo el uso de toallas de papel en la cocina.

