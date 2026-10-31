La Granja VIP: La app para ver GRATIS y EN VIVO la octava Eliminación del reality y conocer a los Salvados

La Granja VIP está por cerrar su octava semana y un nuevo participante tendrá que despedirse de sus compañeros por decisión del público. Después de La Salvación y La Traición, cinco Granjeros quedaron en riesgo de abandonar la competencia y ahora buscarán conseguir los votos necesarios para continuar dentro del reality.

La definición llegará este domingo 1 de noviembre, cuando se lleve a cabo la octava Gala de Eliminación. Si quieres conocer a los Salvados y seguir las reacciones de los nominados, podrás hacerlo GRATIS y EN VIVO desde tu celular mediante la aplicación oficial de TV Azteca.

¿Cuál es la app para ver GRATIS la octava Eliminación de La Granja VIP?

La aplicación que debes descargar es TV Azteca En Vivo, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS. A través de esta plataforma podrás seguir la transmisión de la gala, sin necesidad de contratar una suscripción de paga.

App para votar este fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en La Granja VIP 2|La Granja VIP

Para instalarla, solamente debes ingresar a Google Play o App Store, buscar TV Azteca En Vivo y descargarla. Una vez dentro, localiza la señal de Azteca UNO o el apartado de La Granja VIP para reproducir el programa durante su horario de transmisión.

Otra alternativa es ingresar al sitio oficial de La Granja VIP y seleccionar la opción EN VIVO. Además, la gala estará disponible por la señal de televisión abierta de Azteca UNO.

¿A qué hora empieza la octava Eliminación de La Granja VIP?

La octava Gala de Eliminación comenzará este domingo 1 de noviembre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la emisión se conocerá quién abandona el reality y qué participantes consiguen permanecer una semana más.

Este horario corresponde al inicio del programa. Por ello, tendrás que mantenerte atento a la transmisión para conocer los anuncios de los Salvados y el resultado de la votación del público.

¿Quiénes están nominados y quiénes ya fueron salvados?

La tabla definitiva de nominados quedó integrada por Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor” Contreras, Mario “Mono” Osuna, Rafael Mercadante y Pablo Montero. Los cinco enfrentarán el veredicto de los televidentes durante la gala dominical.

Por su parte, Julio Camejo consiguió salir de la nominación tras ganar el Juego por la Salvación del jueves 29 de octubre. Posteriormente, el actor decidió salvar a Natalia Alcocer durante La Traición del viernes, por lo que ambos aseguraron su continuidad frente a esta eliminación.

Los Salvados por el público se conocerán durante la gala. Mientras tanto, puedes apoyar a tu favorito desde el apartado de votaciones de la aplicación o el sitio oficial, donde cuentas con 10 votos diarios para entregar a un solo nominado o repartir entre varios participantes.