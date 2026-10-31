A qué hora es la octava eliminación de La Granja VIP y dónde verla EN VIVO

La Granja VIP está por llegar a su novena semana, pero antes un nuevo participante tendrá que abandonar la competencia por decisión del público. Tras los movimientos de La Salvación y La Traición, cinco Granjeros quedaron en la tabla de nominados y buscarán conseguir el respaldo necesario para continuar dentro del reality.

La octava eliminación se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre y podría modificar las estrategias de ambos equipos. A continuación, te contamos a qué hora comienza la gala y dónde podrás verla EN VIVO para conocer quién será el siguiente en despedirse de sus compañeros.

¿A qué hora es la octava eliminación de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación de La Granja VIP comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 1 de noviembre. Durante el programa se conocerá cuál de los cinco nominados tendrá que ponerle fin a su participación.

Es importante tener en cuenta que ese es el horario de inicio de la transmisión. El anuncio del eliminado se realizará conforme avance la gala, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos para conocer la decisión del público.

Además, la programación oficial contempla un Pre Show desde las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas, para quienes deseen seguir la cobertura antes y después de la emisión.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la eliminación de La Granja VIP?

La octava eliminación de La Granja VIP podrá seguirse GRATIS y en VIVO por Azteca UNO, a través de su señal de televisión abierta. También estará disponible en el sitio oficial del programa y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para disfrutar de la gala por internet, solamente debes ingresar al apartado EN VIVO del portal de La Granja VIP y reproducir la señal durante el horario del programa. De esta manera, podrás seguir la eliminación desde tu computadora o dispositivo móvil.

Por otro lado, quienes deseen acompañar a los Granjeros durante sus actividades diarias también cuentan con la experiencia 24/7 en Disney+, disponible mediante una suscripción a la plataforma.

La Granja VIP La decisión de Julio Camejo y el pico de Copetes se encargará de modificar La Traición de hoy, 30 de octubre; revive el programa completo|Crédito: La Granja VIP

¿Quiénes están nominados para la octava eliminación de La Granja VIP?

Tras La Traición del viernes 30 de octubre, los cinco participantes que quedaron en riesgo de abandonar el reality son:



Niurka Marcos.

Rafael Mercadante.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Pablo Montero.

Mario “Mono” Osuna.

Julio Camejo consiguió salir de la tabla al ganar el Juego por la Salvación. Posteriormente, Natalia Alcocer también quedó fuera de peligro, mientras que Mono Osuna se incorporó a la nominación rumbo a la gala del domingo.