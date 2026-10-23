Limpiar la cocina es una de las actividades más importantes ya que este espacio suele sufrir por el uso diario. Con el paso del tiempo, el vapor, las salpicaduras de comida y sobre todo, la grasa vieja suspendida en el aire se van acumulando en los rincones más difíciles.

Las más afectadas suelen ser las uniones de los azulejos, que pasan de ser blancas o grises a lucir de un tono marrón o negruzco bastante desagradable.

Afortunadamente, no es necesario gastar una fortuna en productos químicos agresivos ni pasar horas tallando las paredes. Hoy te decimos 3 mezclas caseras poderosas para limpiar las juntas de la cocina rápidamente.

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Las mejores mezclas caseras para blanquear las juntas de la cocina

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco

Esta es la combinación reina de la limpieza ecológica gracias a la reacción efervescente que genera, la cual desprende la suciedad incrustada sin dañar la cerámica.

En un recipiente mezcla media taza de bicarbonato con un cuarto de taza de vinagre blanco hasta formar una pasta espesa efervescente.

Unta la pasta sobre las juntas con un cepillo de dientes viejo. Deja actuar por 10 minutos para que la mezcla penetre y talla suavemente. Después, retira los residuos con un paño húmedo.

Mezclas caseras para limpiar las juntas de cocina rápido|Pexels: https://kaboompics.com/

Agua oxigenada y jabón para trastes

Si la grasa de la zona de la estufa ya se siente pegajosa y difícil de quitar, el agua oxigenada actúa como un blanqueador y desinfectante natural sumamente efectivo.

Combina media taza de agua ozigenada con una cucharada de jabón líquido para trastes. Aplica el líquido directamente sobre las juntas y deja reposar 5 minutos. Pasa el cepillo por las líneas y enjuaga con agua tibia.

3 mezclas caseras para limpiar las juntas de cocina rápido|Pexels: Polina Tankilevitch

Jugo de limón y sal de mesa

Para las juntas que han tomado un color amarillento debido al calor y al paso del tiempo, el ácido cítrico del limón actúa como un aclarante natural, mientras que la sal aporta una textura abraiva suave para pulir de forma orgánica.

Mezcla el jugo de dos limones grandes con dos cucharadas soperas de sal de mesa. Frota la mezcla sobre las juntas tallando directamente con el cepillo. Deja reposar 10 minutos y retira con una esponja y agua limpia.

