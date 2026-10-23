En los últimos meses, las redes sociales y los foros de belleza se han llenado de videos y publicaciones de personas que confiesan haber transformado por completo la textura de su piel con un truco sumamente económico: mezclar la crema corporal con vaselina.

Lo que comenzó como un secreto a voces entre los entusiastas del cuidado de la piel y los dermatólogos, hoy se ha convertido en una rutina diaria para miles de personas, especialmente durante las temporadas de frío.

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La razón por la que todos mezclan su crema corporal con vaselina

Para entender por qué esta mezcla funciona de forma tan espectacular, primero hay que comprender cómo se hidrata la piel. Una rutina de hidratación perfecta necesita dos tipos de ingredientes:

Los humectantes

Ingredientes como la glicerina, el ácido hialurónico o la urea presentes en tu crema diaria tienen la misión de atraer el agua hacia el interior de las células de la piel, rellenándola e hidratándola.

¿Por qué todos mezclan la crema corporal con vaselina?|Pexels: Nida Kurt

Los oclusivos

La vaselina no aporta agua por sí misma, pero tiene una capacidad inigualable para crear una barrera física e impermeable sobre la piel.

¿Qué pasa cuando mezclas crema corporal con vaselina?

Cuando aplicas solo crema, gran parte de la humedad se evapora en el aire al cabo de unas horas debido a la calefacción, el viento o el roce de la ropa.

Al mezclar tu crema con una pequeña cantidad de vaselina, la crema inyecta el agua profunda en la piel mientras que la vaselina sella esa humedad por completo.

Una investigación publicada por la Academia Americana de Dermatología (AAD) confirma que el petrolato es el ingrediente oclusivo más efectivo del mercado, capaz de reducir la pérdida de agua en más de un 98%.

¿Por qué todos mezclan la crema corporal con vaselina?|Pexels: Mikhail Nilov

El resultado es una piel que permanece suave, elástica y con un brillo saludable durante todo el día. Los principales beneficios de este truco son que elimina la piel de lagarto, repara la barrera cutánea y ahorrar una fortuna en cremas corporales de lujo o mantecas costosas.

