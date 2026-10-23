Cuál es el nivel de estudios de Mario “Mono” Osuna, uno de los Granjeros más polémicos de La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna se ha convertido en uno de los participantes que más opiniones generan dentro de La Granja VIP. Sus decisiones como Capataz y los enfrentamientos con otros participantes lo han mantenido entre los protagonistas del reality. Sin embargo, fuera de la competencia existe una faceta de su preparación que algunos seguidores podrían desconocer.

Antes de ponerse las botas de Granjero, el sinaloense construyó una carrera en el futbol mexicano y posteriormente destacó en Exatlón México. Pero su vínculo con las canchas también lo llevó a prepararse para una función distinta a la de jugador. ¿Qué estudió y qué se conoce de su escolaridad?

¿Cuál es el nivel de estudios de Mario “Mono” Osuna?

Hasta la fecha no se ha confirmado públicamente cuál es el último grado escolar que concluyó Mario Osuna. Los perfiles disponibles sobre el exfutbolista no precisan si terminó la preparatoria o si posteriormente cursó estudios universitarios. Por ello, no es posible atribuirle una licenciatura ni asegurar que abandonó su formación en determinado nivel.

Existe un antecedente de sus primeros años como jugador de Dorados. En una entrevista con Noroeste, la ficha personal del mediocampista señalaba que entre sus objetivos a corto plazo estaba “terminar la preparatoria”. No obstante, aquella información describe sus planes de esa etapa y no permite establecer qué ocurrió después con sus estudios.

Mono Osuna obtuvo una certificación como director técnico

Lo que sí está documentado es que el participante de La Granja VIP se preparó como entrenador de futbol. En mayo de 2022 se dio a conocer que había recibido su certificación como director técnico, un logro que compartió con sus seguidores mediante redes sociales.

En aquel momento tenía 33 años y formaba parte de Dorados de Sinaloa, por lo que compaginó su actividad como futbolista con esta preparación. Su intención era abrirse una oportunidad para continuar vinculado al deporte cuando llegara el momento de dejar las canchas.

Mono Osuna|ESPECIAL

¿En qué equipos jugó Mario Osuna antes de La Granja VIP?

El Mono debutó profesionalmente con Dorados de Sinaloa en 2009. A partir de entonces desarrolló una trayectoria que lo llevó a defender las camisetas de Querétaro, Monarcas Morelia, Mazatlán FC, América y FC Juárez.

Su paso por estos clubes le permitió conocer distintos vestidores y formas de trabajo. La certificación como entrenador añadió otra preparación a esa experiencia acumulada durante sus años como mediocampista del futbol mexicano.