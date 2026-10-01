Cómo usar el eyeliner amarillo para destacar la mirada después de los 30

El eyeliner negro está siendo reemplazado por otros tonos para evitar endurecer la mirada. Para las mujeres mayores de 30 años se está recomendando el uso de eyeliner amarillo ya que es un estilo más vanguardista y favorecedor debido a que ilumina, agranda y rejuvenece la mirada.

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Cabe destacar que este color neutraliza los tonos apagados o de cansancio en los ojos. Es importante adaptar la textura del producto y la ubicación del trazo para realzar los ojos de forma sutil, elegante y moderna.

¿Cómo usar el eyeliner amarillo?

Elige la fórmula adecuada

A los 30 años comienzan a aparecer en la piel del párpado algunas líneas de expresión o se puede volver más suelta. Lo que debes evitar es:



Evita: no utilices delineadores líquidos que sean muy brillantes o acrílicos debido a que se introducen en los pliegues y acentúan la textura.

Elige: opta por un lápiz de ojos en gel o sombras aplicadas con un pincel angular húmedo. Estos estilos te van a permitir deslizar suavemente sin tirar la piel y te permiten obtener un acabado más limpio, suave y rejuvenecedor.

Prepárate estratégicamente (Efecto Antienvejecimiento)

Por otro lado, ten en cuenta que el amarillo necesita una base para que no luzca sucio. Para ello tienes que:

Prebase: vas a colocar un poco de corrector y séllalo bien con polvos traslúcidos o una sombra nude que se igual a tu tono de piel. Así vas a poder evitar que la grasa del párpado mueva el trazo.

Corrección de ojeras: el amarillo tiene algunos matices similares a los de las ojeras por lo que debes aplicar de forma muy puntual tu corrector en la zona de transición del lagrimal hacia la mejilla para iluminar la mirada por completo antes de aplicar el color.

El color es importante.|Pexels

Técnicas de aplicación recomendadas para mayores de 30

Delineado Doble (Flotante o Combinado): Realiza un trazo muy fino en color café o negro a ras de las pestañas. Justo encima de este, dibuja una línea delgada con tu eyeliner amarillo. Da profundidad al ojo gracias al tono oscuro, pero el amarillo superior aporta un estallido instantáneo de luz.

Realiza un trazo muy fino en color café o negro a ras de las pestañas. Justo encima de este, dibuja una línea delgada con tu eyeliner amarillo. Da profundidad al ojo gracias al tono oscuro, pero el amarillo superior aporta un estallido instantáneo de luz. Punto de luz en el lagrimal : lo que puedes hacer también es dibujar una "V" tumbada o un punto saturado de amarillo en el lagrimal interno. Esto abre los ojos y disimula el aspecto cansado.

: lo que puedes hacer también es dibujar una "V" tumbada o un punto saturado de amarillo en el lagrimal interno. Esto abre los ojos y disimula el aspecto cansado. Solo de la mitad hacia afuera: otra gran opción es la de mirar al frente con los ojos abiertos y trazar desde el centro de la pupila hacia el extremo exterior. Debes elevar sutilmente la colita final en un ángulo recto o ascendente. Crea un efecto lifting que levanta los párpados caídos y alarga la mirada de forma natural.

El contraste ideal

Por último, para que tu maquillaje quede bien deberás combinar con sombras en tonos neutros o tierra en el resto del párpado. Aplica máscara de pestañas negra para enmarcar el ojo y crear el contraste perfecto que hará resaltar el amarillo de inmediato.