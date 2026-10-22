4 cortes de cabello shaggy que aportan volumen y movimiento natural

En la cima de la tendencia de la belleza natural y lo desenfadado se encuentra los cortes de cabello shaggy, un diseño icponico nacido en los años 70 que ha regresado copletamente renovado para convertirse en el mejor aliado de quienes buscan cuerpo y ligereza en su melena.

El secreto del éxito del shaggy radica en su técnica de capas cortas, sutiles y desfiladas, concentradas principalmente en la parte superior de la cabeza y alrededor del rostro.

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Los estilos shaggy que debes probar para transformar tu melena

El clásico shaggy que debes probar para transformar tu melena

Es la versión más fiel al espíritu setentero pero con un acabado suave y pulido. Este corte distribuye las capas de manera escalonada desde la coronilla, creando una transición fluida hacia las puntas.

Clásico corte shaggy

Shaggy bob o shob

La fusión perfecta entre la elegancia formal del corte bob y la rebeldía texturizada del shaggy. Mantiene una longitud base que suele rozar la mandíbula o el mentón, pero rompe las líneas rectas mediante un desfilado estratégico.

Corte shaggy bob

Long shaggy para melenas largas

Si te resistes a perder los centímetros de tu melena larga pero te urge un cambio de look que le devuelva vitalidad, el ling shag es tu solución. Se caracteriza por mantener el largo general intacto mientras se esculpen infinidad de capas cortas en todo el contorno.

Long shaggy

Pixie shag

Para las más atrevidas que aman la practicidad del cabello corto pero huyen de los cortes planos o masculinos. Este híbrido conserva los laterales y la nuca bien recortados al estilo pixie, pero deja la parte superior más larga y texturizada con el juego de capas del shaggy.

Pixie shaggy

Una de las mayores ventajas del shaggy es que su diseño trabaja a favor de la textura natural de tu cabello, minimizando el uso de herramientas de calor, permitiendo el secado al aire libre, el uso de difusores boca abajo y también el de las pomadas o ceras en las puntas, para resaltar las capas desfiladas y darle un toque de modernidad.

