Cómo usar sombra terracota para encender los ojos marrones y rejuvenecer la mirada, según maquillistas profesionales

Cuando se trata de aportar profundidad al maquillaje y resaltar la zona de ojos, uno de los mejores aliados para conseguirlo es la sombra terracota, un tono cálido que le favorece a todas las pieles y luce espectacular para el otoño 2026. El secreto está simplemente en usar este producto para enmarcar la mirada y que disimule el paso de la edad con sutileza en looks que son favoritos hasta de los expertos.

¿Cómo maquillar los ojos marrones? 3 pasos infalibles con sombra terracota para una mirada rejuvenecida

Aplica corrector en el párpado . Con la piel previamente preparada y con buena hidratación, pon un poco de corrector para ojeras en el párpado antes de la sombras y difumina perfectamente bien. Esto hará que funcione como una especie de primer y ayudará a que el pigmento se adhiera mejor.



. Con la piel previamente preparada y con buena hidratación, perfectamente bien. Esto hará que funcione como una especie de primer y ayudará a que el pigmento se adhiera mejor. Dale color al párpado móvil . Con una brocha pequeña, toma la sombra terracota y aplica en el borde del párpado móvil en cada ojo . Para difuminar, usa movimientos suaves hacia el interior del rostro, de modo que el color quede encendido en las orillas y más sutil en el lagrimal. Este paso hará que la mirada luzca llena de vida y suaviza las líneas de expresión que suelen acumularse en esta zona.



. Con una brocha pequeña, . Para difuminar, usa movimientos suaves hacia el interior del rostro, de modo que el color quede encendido en las orillas y más sutil en el lagrimal. Este paso que suelen acumularse en esta zona. Maquilla tus ojos con capas. Para evitar que la piel se vea saturada en exceso y que el maquillaje empiece a cuartearse con el paso de las horas, lo mejor es maquillar los ojos por capas para que no se acumule producto en los pliegues. Esto es algo que puedes usar a tu favor para trabajar la intensidad del color que quieres conseguir y es uno de los trucos que permiten que la mirada sea protagonista con un aspecto rejuvenecedor



Enmarcar la mirada con un maquillaje de sombra terracota luce precioso|Pinterest

Uno de los mejores consejos de maquillistas profesionales para sacarle provecho a los ojos marrones con una sombra terracota, consiste en hacer transiciones entre dos colores similares. De acuerdo con información de Flower Knows, este tono hace buen match con un naranja suave o un café tostado, dependiendo de la ocasión.

¿Por qué la sombra terracota favorece a los ojos marrones?

El color terracota fusiona el naranja, el marrón y el rojo, en una versión cálida que luce espléndida en todas las pieles. Cuando se aplica en formato de sombra, este tono crea profundidad para que la mirada se vea más brillante y queda especialmente bien en ojos marrones por lo bien que se complementan sus subtonalidades, según explica el blog de Palette Hunt.