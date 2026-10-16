Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” REACCIONAN a la canción de La Granja VIP: ¿cuándo la grabarán y estrenarán?

La música también tendrá su espacio en La Granja VIP. Los participantes recibieron una noticia que cambiará el destino de una canción que surgió durante su convivencia: todos tendrán la oportunidad de grabarla oficialmente y presentarla en vivo.

La noticia llegó mediante un mensaje dirigido a todos los granjeros y leído por Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras. En la carta se destacó que la composición nació de sus propias experiencias dentro del reality.

Kevyn Contreras y Mónica Escobedo crean canción para los eliminados de La Granja VIP|La Granja VIP

¿Cuándo grabarán y estrenarán la canción oficial de La Granja VIP?

Los granjeros tendrán que prepararse para una nueva actividad fuera de sus tareas habituales. Según el anuncio, muy pronto entrarán a un estudio para grabar la canción oficial de La Granja VIP, en la que participarán todos los integrantes del proyecto.

También se confirmó que el próximo domingo 18 de octubre presentarán el tema completamente en vivo, una noticia que provocó expresiones de sorpresa y celebración entre los participantes.

"Granjeros, van a grabar oficialmente su canción", se anunció durante el mensaje, antes de explicar que cada uno podrá dejar su voz en esta producción musical.

¿Qué dijeron Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” sobre la canción de La Granja VIP?

Después de conocer el anuncio, Camejo y Contreras hablaron sobre lo que representa la canción para los granjeros. Durante el intercambio, uno de los puntos centrales fue que se trata de una producción colectiva, más allá de las diferencias que puedan existir entre los participantes.

"Hay un pedazo, hay una letra, todavía no nos enseñan la pista. En cuanto nos enseñen la pista, para saber cómo quedó", se comentó durante la conversación.

A su vez, Camejo destacó que la canción podría representar un punto de encuentro para todos, independientemente de las situaciones que hayan atravesado durante la convivencia. "La neta, independientemente de las diferencias que puedan haber, esto es un proyecto de todos, creo, ¿no? Y que nos puede unir a todos", expresó.

También reconoció el trabajo realizado para desarrollar la composición y señaló que todos tendrán la oportunidad de aparecer en ella. "Gracias, la neta, porque es algo que se han estado ustedes rompiendo el lomo y todos vamos a aparecer en él. Está muy chido", agregó.

Por su parte, Contreras reforzó la idea de que la canción pertenece a todos los participantes de La Granja VIP.

"Esto es de todos. Es de La Granja. Es de todos", expresó durante el intercambio.

