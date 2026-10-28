4 plantillas de Masha y el Oso para imprimir y colorear

Mantener a los niños entretenidos con actividades que estimulen su mente y creatividad de forma alejada de las pantallas es un desafío. Pero gracias a las plantillas de Masha y el Oso o de cualquiera de sus personajes favoritos podrán distraerse y desarrollar la motricidad fina.

Aprovechar el cariño que los más pequeños le tienen a estos personajes es una excelente estrategia pedagógica. Colorear, además de ser un juego tranquilo, es una herramienta clave para la coordinación ojo.mano y el reconocimiento de espacios y formas.

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Las 4 plantillas temáticas esenciales de Masha y el Oso para descargar

Plantilla de Masha en solitario

Plantilla de Masha en solitario

Masha aparece en primer plano luciendo su clásico pañielo en la cabeza y su vestido tradicional ruso. Las líneas del contorno son gruesas y los espacios para rellenar son amplios.

Ideal para el uso de crayones gruesos o pinturas dactilares. Ayusa a que el niño identifique prensas básicas de vestir y colores primarios como el fucsia o el rosa.

Plantilla del Oso en su cabaña del bosque

Plantilla del Oso en su cabaña del bosque

El tierno y paciente Oso aparece en el entorno de su acogedora casa o pescando en el río del bosque, rodeado de árboles, su sillón y tazas de té.

Este diseño introduce texturas y una gama de colores de la naturaleza. Estimula la concentración al requerir que el niño trabaje en secciones pequeñas y detalladas.

Plantilla de Masha y el Oso

Plantilla de Masha y el Oso

Escenas clásicas como Masha andando a toda velocidad en su bicicleta, patinando sobre el hielo o el Oso intentando limpiar un divertido desastre en su jardín.

Promueve el desarrollo del lenguaje y la narrativa. Mientras el pequeño pinta, puedes pedirle que te explique qué cree que está ocurriendo en el dibujo para fortalecer su imaginación.

Masha y sus amigos animales del bosque

Masha y sus amigos animales del bosque

Masha y el Oso acompañados por personajes secundarios entrañables como la Liebre, el tierno Panda, el Pingüino o la cerdita Rosie.

Ideal para trabajar la socialización y los conceptos de convivencia. Es la plantilla perfecta para usar técnicas mixtas como acuarelas o el pegado de texturas.

