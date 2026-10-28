Qué pasa actualmente con Pame Verdirame, la expareja de Heliud Pulido de Exatlón México

La historia de Pame Verdirame ha tomado un nuevo rumbo tras su separación de Heliud Pulido, exparticipante de Exatlón México. Actualmente, la exfutbolista está enfocada en la crianza de su hija, Rafaela, y en compartir algunos momentos de su vida con sus seguidores en redes sociales. Aunque su relación con el atleta llegó a su fin, la maternidad sigue siendo una parte central de su historia.

¿Qué ha compartido Pame Verdirame en su TikTok e Instagram?

La exparticipante de Exatlón México ha utilizado sus redes sociales para mostrar distintas facetas de su vida, desde momentos relacionados con la maternidad hasta reflexiones personales. En medio de esta nueva etapa, sus publicaciones han llamado la atención de quienes siguen su historia con Heliud Pulido.

En una publicación de su cuenta de Instagram, Pame comparte contenido que forma parte de su actividad en redes. Este espacio le permite mantener el contacto con sus seguidores y mostrar aspectos de su vida más allá de las competencias deportivas. Por ejemplo, recientemente compartió su viaje a Universal Estudios en Hollywood, donde se percató de que la pequeña Rafaela ha crecido bastante, tanto como para poder ingresar a algunos juegos mecánicos.

¿Cuándo nació Rafaela, la hija de Pame Verdirame y Heliud Pulido?

La llegada de Rafaela fue uno de los momentos más importantes en la historia de la expareja. De acuerdo con TV Azteca Quintana Roo , la pequeña nació el 14 de septiembre de 2023, una fecha que coincidió con el aniversario de pareja de los deportistas.

En aquel momento, Heliud Pulido compartió su emoción por convertirse en papá y contó que el nacimiento se adelantó a lo que tenían previsto. La noticia fue recibida con cariño por sus seguidores, quienes acompañaron a la pareja durante esta nueva etapa familiar.

Aunque su relación sentimental terminó, Rafaela continúa siendo el vínculo que comparten. Por ahora, Pame ha expresado que su prioridad es disfrutar de la maternidad y seguir adelante con sus proyectos personales.

¿Qué se sabe de la separación de Pame Verdirame y Heliud Pulido?

La relación entre Pame Verdirame y Heliud Pulido comenzó a generar rumores de ruptura durante 2025, cuando sus seguidores notaron que ambos dejaron de compartir fotografías juntos con la misma frecuencia. Posteriormente, en marzo de 2026, Pame habló públicamente de su situación y se describió como madre soltera, según reportes de medios de espectáculos.

El día en que Pame Verdirame y Heliud Pulido se convirtieron en padres.

La exfutbolista también explicó que el proceso de separación fue complicado y que, en su momento, intentó buscar alternativas para salvar la relación. Sin embargo, señaló que ahora ve esta etapa desde otra perspectiva y que está enfocada en su hija y en recuperar sus propios sueños.

Por su parte, Heliud también ha compartido momentos junto a Rafaela en sus redes sociales. La dinámica familiar ha cambiado desde la separación, pero ambos siguen siendo parte de la vida de la pequeña.