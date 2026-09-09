Cómo hacer un portavelas con cartones de huevo para decorar tu casa

El cartón de huevo suele terminar en la basura después de cumplir su función, pero también puede convertirse en la base de distintas manualidades para decorar el hogar. Con un poco de creatividad, este material puede trasformarse en un original portavelas.

Un día para vivir | Capítulo 5: Promesa | Temporada 5

Esta propuesta permite reutilizar cartones de huevo y crear un elemento decorativos de manera sencilla y económica. Además, puedes personalizarlo con pinturas y otros detalles para adaptarlo al estilo de tu hogar.

¿Qué materiales se necesitan para hacer portavelas con cartones de huevo?

Para realizar este portavelas necesitarás materiales sencillos y fáciles de conseguir. La lista incluye:



2 o 3 cartones de huevo

1 frasco pequeño de vidrio

Silicón caliente

Tijeras o cúter

Regla y lapiz

Pintura acrílica

1 vela pequeña LED

¿Cómo hacer un portavelas con cartones de huevo?

El cartón de huevo puede convertirse en un elemento decorativo original y económico para el hogar. Con algunos materiales sencillos, puedes crear un portavelas con textura y darle una segunda vida a este material.

1. Limpia los materiales

Revisa que los cartones de huevo estén completamente limpios y secos. Lava también el frasco de vidrio y déjalo secar antes de comenzar.

2. Separa las piezas

Con unas tijeras, corta los conos o puntas que sobresalen entre los espacios del cartón. Procura conservar piezas de tamaños similares para conseguir un diseño uniforme.

3. Prepara la base

Mide el diámetro del frasco de vidrio y corta una pieza de cartón ligeramente más grande. Esta servirá como base para construir la estructura del portavelas.

4. Coloca los conos

Distribuye las piezas alrededor de la base antes de pegarlas para definir el diseño. Cuando tengas la composición, utiliza pequeñas cantidades de silicón caliente para fijarlas.

5. Forma las paredes

Añade más piezas sobre la primera fila y acomódalas de manera intercalada. Esto permitirá crear una estructura con mayor volumen y un efecto de relieve.

6. Deja espacio para el frasco

Comprueba durante el armado que el frasco pueda entrar y salir fácilmente. No lo pegues al cartón, ya que debe mantenerse separado de la estructura.

7. Refuerza las uniones

Revisa cada pieza y agrega siicón en las zonas que estén flojas. Espera unos minutos hasta que el pegamento se enfríe y la estructura quede firme.

8. Coloca el frasco

Introduce el frasco de vidrio en el centro del portavelas. Este funcionará como protección y mantendrá la vela separada del cartón.

9. Dale color

Puedes conservar el tono natural de cartón para conseguir un estilo rústico. También puedes aplicar pintura acrílica y dejarla secar completamente.

10. Coloca la vela LED

Introduce una pequeña vela LED dentro del frasco de vidrio. De esta manera, tendrás un portavelas decorativo sin exponer directamente el cartón a una llama.