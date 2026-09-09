3 signos del zodiaco que tendrán mucha suerte hasta el domingo

Algunos signos del zodiaco tendrán días de mucha suerte hasta el domingo por lo que deben aprovechar la energía para poder realizar cambios que te permitan avanzar en la vida.

Un día para vivir | Capítulo 5: Promesa | Temporada 5

Estos días serán ideales para estos signos porque recibirás buenas noticias, tendrás encuentros importantes, propuestas profesionales y también vas a poder obtener la claridad que necesitas para ciertas cuestiones.

¿Cuáles son los signos afortunados?

Capricornio

Este signo tendrá una oportunidad para poder comenzar una nueva etapa relacionada con el trabajo, los estudios o con algún proyecto importante. Vas a poder distinguir los caminos que tienen futuro y cuáles no.

Mercurio en Libra te lleva a entender que las conversaciones con jefes, clientes, profesores o personas importantes pueden impulsarte. Es momento de reorganizar ideas y preparar una propuesta.

Es importante que no sobreanalices las oportunidades, si una propuesta parece adecuada, conviene escuchar también a la intuición y actuar.

Acuario

Acuario tendrá muchas posibilidades ya que Mercurio en Libra favorece la comunicación, los contactos, los viajes y las experiencias que permiten ampliar horizontes.

Ten en cuenta que una conversación casual puede convertirse en una gran oportunidad. Es el momento de recupera el contacto con aquellas personas conocidas, acepta invitaciones o acercarte a alguien que podría formar parte de un proyecto futuro.

Son días donde puedes organizar una reunión, proponer una colaboración, planear un viaje o atreverse con un proyecto que hasta ahora parecía demasiado arriesgado. Sal de tu zona de confort.

Piscis

El último de los afortunados es Piscis que sentirá deseos relacionados con el amor, la creatividad, los estudios y los grandes proyectos personales. Es momento de dejar de minimizar tus propios sueños.

La Luna Nueva en Virgo pone el foco en las parejas, sociedades, aliados y personas que realmente están dispuestas a apoyar a Piscis. Reconocerás a quien está de tu lado y quien no aporta nada.

Una ilusión podría perder fuerza, pero eso no necesariamente será negativo. Ten en cuenta que descubrir una señal de alerta será una forma de proteger tu futuro.

