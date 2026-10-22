La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir a “El Más Gallito” de La séptima Asamblea

¡Escoge al que mejor se haya desempeñado en La séptima Asamblea de La Granja VIP! Las votaciones se acaban de abrir para que puedas seleccionar a tu favorito para "El Más Gallito", título que le dará grandes beneficios a uno de los Granjeros. Deja tus votos con las siguientes opciones:



En la sección del reality en Azteca UNO, da clic en la opción de "VOTAR".

Si tienes la app de "TV Azteca en Vivo" selecciona la alternativa de "¡Vota por tu Granjero favorito!".

Tendrás un total de 10 votos, los cuales puedes usarlos totalmente en un solo Granjero, o es posible usarlos entre varios, la decisión es tuya, pero no dejes pasar mucho tiempo antes de que se cierren las votaciones.

¿A qué hora cierran los votos a "El Más Gallito"?

Usualmente, las votaciones para "El Más Gallito" suelen abrirse al inicio del programa el miércoles, permitiendo que los usuarios puedan dejar sus votos a su Granjero o Granjera favorita al ver su desempeño en La séptima Asamblea, pero deben ser rápidos, ya que se cierran al final del programa que suele ser a las 10:30 aproximadamente, incluso unos minutos antes del cierra.

Recordemos que cada votación que se abre tiene un formato distinto, por lo que debes estar atento a La Gala para conocer en que horario se abre y se cierran los votos en La Granja VIP.

¿Quiénes han ganado "El Más Gallito"?

Dentro de los Granjeros que se han ganado el título de "El Más Gallito" nos encontramos con Rafael Mercadante, Manelyk, Ivonne Montero y Niurka, quienes han tenido múltiples beneficios, ya sea en diversas dinámicas de La Granja VIP o al tener visitas inesperadas del exterior.

No te pierdas el programa para finalmente observar quién fue el merecedor del título, en especial aquellos que dieron fuertes comentarios en La séptima Asamblea. Igualmente, recuerda que puedes ver el programa en VIVO y el 24/7 desde la página de Azteca UNO.