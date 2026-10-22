Niurka explica cuál es la señal que indica que ya no deben llevar a alguien a la Tabla de Nominados en La Granja VIP

Con el paso de las semanas, cada vez son menos los Granjeros que compiten por un lugar en la final de La Granja VIP, por lo que Niurka no solo señaló que las próximas Tablas de Nominación serán más interesantes y reñidas, sino que ya entendió por quién no vale la pena votar.

La cubana ya tiene experiencia en realities y aseguró que en las próximas nominaciones aparecerán más personas de su equipo, porque ya están en un punto en el que será inevitable medirse con los otros Granjeros.

Niurka también señaló que ya está claro cuáles son los competidores más fuertes: los que han estado en riesgo más veces y han regresado. Es decir, el público ha votado porque se queden más tiempo en La Granja VIP.

En opinión de la vedette, a estas alturas del juego, esas personas ya solo sirven como comodines en la Tabla de Nominados, según su estrategia, solo deberían estar en riesgo para garantizar que alguien más salga del reality.

¿Quiénes han sido los más nominados en La Granja VIP?

De acuerdo con la teoría de Niurka, algunos Granjeros ya demostraron su popularidad entre el público y ya no vale la pena ponerlos en riesgo ya que es prácticamente un hecho que regresarán.

Hasta ahora, los participantes que más han estado en la Tabla de Nominados son:

Manelyk González. Es la que en más ocasiones ha estado en riesgo, en total, ha estado nominada cuatro veces.

ÚLTIMA HORA: Manelyk es la SEGUNDA NOMINADA de La Granja VIP, al perder el Duelo de Nominación en la semana 7|Crédito: La Granja VIP

Kevyn Contreras Bicolor. Ha estado nominado en tres ocasiones.

Ha estado en tres ocasiones. Julio Camejo . Ha estado nominado en tres ocasiones.

. Ha estado en tres ocasiones. Rafael Mercadante. Ha estado nominado en tres ocasiones.

No te olvides que en La Granja VIP siempre hay sorpresas y que no es sino hasta el final de la gala del viernes de Traición cuando se da a conocer la lista definitiva de nominados. Sin embargo, puedes votar por el Granjero nominado por el Legado y también por el que pierde el martes de Duelo.