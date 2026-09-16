5 etiquetas de los Saja Boys para imprimir y pegar en tu cuaderno

La fiebre por las Guerreras K-Pop ha coronado a los antagonistas de la historia como los reyes de las redes sociales. Hoy te decimos cómo hacer e imprimir tus propias etiquetas personalizadas de los Saja Boys.

La magnética e irreverente banda de chicos formada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, ha conquistado a la audiencia no solo con sus ritmos virales como Soda Pop, sino también con su imponente estética cyberpunk y urbana.

Mientras yo sufro, ellos gozan | Programa del 15 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

5 etiquetas de los Saja Boys para imprimir y pegar en tus cuadernos

Diseñar e imprimir tus propios stickers escolares te permite darle un toque original a tus libretas y organizar tus materias con mucho estilo. Con herramientas gratuitas como Canva o simplemente organizando tus imágenes favoritas en un archivo digital, puedes plasmar el contraste y las siluetas de los demonios pop.

Etiquetas de asignaturas con perfiles individuales

Crea plantillas rectangulares dedicadas a cada miembro del grupo, asignando, por ejemplo, a Jinu para Matemáticas o a Baby Saja para Historia. Incluye un recuadro limpio con tipografía moderna para escribir tu nombre, materia y grado sobre un fondo que combine con el color de cabello de cada personaje.

Etiqueta de los Saja Boys para imprimir|Pinterest

Minietiquetas de identificación tipo photo cards

Diseña etiquetas pequeñas que emulen las tarjetas fotográficas oficiales de los álbumes de K-Pop, usando las poses más icónicas de la película. Son perfectas para pegar en la esquina inferior de las portadas o en la primera página del cuaderno para marcar tu propiedad.

Etiquetas de los Saja Boys para tus cuadernos o libros escolares|Pinterest

Stickers circulares con logotipos de sus canciones

Etiquetas redondas inspiradas en las portadas de sus sencillos principales, decoradas con burbujas neón o tipografías oscuras.

Etiquetas de horarios y planeadores semanales

Diseños más amplios que cubren una página completa o el reverso de la portada, cuadriculados para organizar tus tareas o clases. Utiliza la ilustración como marca de agua para escribir encima.

Etiquetas y horarios de clases de los Saja Boys|Pinterest

Tiras de etiquetas tipo cinta washi tape

Diseña franjas largas y delgadas que repitan patrones de los Saja Boys en formato chibi o los símbolos mofletes del grupo.